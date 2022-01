Na celom území bude polooblačno až zamračené, meteorológovia varujú pred tvorbou snehových jazykov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.1.2022 (Webnoviny.sk) - V sobotu (22. januára) bude na celom území Slovenska prevažne polooblačno. Na severe, krajnom východe a zrána aj na západe oblačno až zamračené. Miestami, najmä na severe, sa môže vyskytnúť sneženie alebo snehové prehánky, lokálne sprevádzané tvorbou snehových jazykov a závejov.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojej webovej stránke. Najvyššia denná teplota dosiahne -2 až 3 stupne Celzia na Kysuciach, Orave a Liptove, na Spiši miestami okolo -4 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo -11 stupňov Celzia.Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 3 až 11 metrov za sekundu (10 až 40 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 16 metrov za sekundu (60 km/h). Dopoludnia sa miestami vyskytne slabý vietor, vo vysokých polohách búrlivý vietor až víchrica.Meteorológovia SHMÚ na sobotu predpokladajú do troch milimetrov, na severe miestami do 8 milimetrov či do 12 centimetrov snehu.