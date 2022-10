Mikulec rokoval s ďalšími ministrami vnútra a zhodli sa, že je potrebné chrániť vonkajšie hranice schengenu (video)

Tlak na Európsku komisiu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Celoeurópsky problém

Najväčší nápor migrantov

3.10.2022 - Ministri vnútra Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska sa zhodli na tom, že schengen je výdobytkom a je potrebné chrániť jeho vonkajšie hranice, nie robiť čiastkové opatrenia. Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) to povedal na tlačovej besede po stretnutí ministrov. Všetky tieto štáty sú podľa Mikulca sekundárne zasiahnuté nelegálnou migráciou.Je preto potrebné riešiť ju s Európskou komisiou (EK). Zhodli sa aj na tom, že je potrebné rokovať s krajinami západného Balkánu, napríklad aj o ich vízovej politike. SR tiež ponúkla Maďarsku asistenciu pri ochrane vonkajšej hranice schengenu. Zatiaľ nie sú známe detaily pomoci, Mikulec však chce, aby to bolo čo najskôr.Dodal, že je potrebné vyzvať k spolupráci Frontex . Ministri tiež diskutovali o spoločných postupoch riešenia prevádzačstva. Za potrebnú považujú efektívnu spoluprácu v tejto oblasti. Ministri vnútra chcú apelovať na EK, aby sa venovala readmisnej - návratovej politike, pretože bez potrebných nástrojov nie je možné riešiť migráciu.Minister vnútra Rakúska Gerhard Karner označil stretnutie za dôležité, pretože cezhraničná kriminalita podľa neho potrebuje cezhraničné riešenie. Slovensko považuje za spoľahlivého partnera pri riešení migrácie. Potrebné je posilniť vonkajšie hranice schengenu a kontrolovať i vnútorné hranice, čo Rakúsko robí, a to na viacerých hraniciach. Karner tiež označil za potrebné vyvíjať tlak na EK v oblastiach policajnej spolupráce i vracania ilegálnych migrantov do krajín pôvodu.Český minister vnútra Vít Rakušan doplnil, že problém je celoeurópsky a nie je riešiteľný na bilaterálnej úrovni. Riešenie je podľa neho potrebné preniesť na EK a tá musí jednať na miestach, kde je to nutné. Rakušan dodal, že ak sa nepodarí ovplyvniť prílev migrantov cez západobalkánsku cestu, tak vo vnútornom schengenskom priestore budeme riešiť len dôsledky, nikdy nie príčinu.Rovnako je podľa neho potrebné apelovať na ďalšie štáty, napríklad na Nemecko, aby sa aktívne zapojili do riešenia situácie. Podľa Rakušana je tiež potrebné rokovať aj s Tureckom. ČR je pripravená podporiť všetky návrhy Mikulca a zaradiť ich na program októbrového stretnutia ministrov vnútra EÚ. Zdôraznil, že dočasné obnovenie kontrol na hraniciach so Slovenskom neznamená uzavretie hraníc a nie je namierené proti Slovensku. Za potrebné považuje najmä eliminovať pôsobenie prevádzačov.Minister vnútra Maďarska Sándor Pintér označil schengen za dôležitú hodnotu. To čo sa deje na hraniciach podľa neho ohrozuje občanov i ekonomiky. Maďarsko sa usiluje riešiť problematiku migrácie nielen na ich vonkajších hraniciach.Pintér dodal, že tento rok čelia najväčšiemu náporu nelegálnych migrantov od roku 2015. Dosiaľ zastavili či otočili 100-tisíc nelegálnych migrantov, ktorí sa nelegálne pokúšali prekročiť ich hranice. Vo väzniciach majú podľa ministra 2 000 odsúdených či na trest čakajúcich prevádzačov.