Mikulec sa bráni proti tvrdeniam o údajnom manipulovaní vyšetrovaní, demisiu sa podať nechystá

17.9.2021 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) odmieta tvrdenia, že by vedel o údajnom manipulovaní výpovedí svedkov v korupčných kauzách. Mikulec to povedal na piatkovom tlačovom brífingu v Národnej rade SR (NR SR). Na tvrdenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica odpovedal, že v uznesení o vznesení obvinenia voči vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sa neuvádza, že o manipulovaní svedeckých výpovedí vedel, ale že o ňom „údajne vedel“.„Ja nezasahujem do vyšetrovania, nedávam sa ani informovať o tom, aké uznesenia respektíve konania sa pripravujú, takže toto absolútne odmietam,“ povedal Mikulec. Na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR za účelom jeho odvolávania je podľa svojich slov pripravený, svoju demisiu však momentálne nezvažuje.Zriadenie pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát považuje Mikulec za dobré riešenie, či však bude aj dostatočným riešením, ukáže podľa Mikulca až čas a konkrétne návrhy, ktoré pre nápravu nepriaznivého stavu v polícii, prokuratúre a na súdoch prinesie.