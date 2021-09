Lipšic má obavy, že za mnohé môže v posledných dňoch SIS. Ráta aj so svojím zadržaním

Veľká presila

Snaha zastaviť vyšetrovania

17.9.2021 (Webnoviny.sk) - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa obáva, že mnohé z toho, čo sa v posledných dňoch udialo, je organizované Slovenskou informačnou službou (SIS) . Povedal to v relácií Braňo Závodský Naživo v rádiu Expres.Je tiež prekvapený, že sa riaditeľ SIS vyjadruje ku konkrétnym procesným úkonom. Ako príklad uviedol výpoveď stíhaného svedka Petra P. „Trestné stíhania, ktoré sú vedené pod naším dozorom, siahajú do najvyšších sfér spoločenského života či politiky, justície alebo podnikateľského prostredia. Máme tým pádom proti sebe veľkú presilu, ktorá ma neobmedzené zdroje, prostriedky a nehrá podľa pravidiel. Problém je, že táto presila má svojich ľudí aj v orgánoch presadzovania práva,“ uviedol k súčasnej situácii Lipšic. Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil začiatkom týždňa štyroch vyšetrovateľov tímu Očistec Národnej kriminálnej agentúry a dočasného riaditeľa policajnej inšpekcie Petra Scholtza.„Však sme videli tie uznesenia. Oni sú stíhaní za veci, ktoré nie sú trestným činom. Ani jedna jediná z tých vecí. Považujem to za snahu zastaviť vyšetrovania, ktoré vedú na najvyššie miesta,“ skonštatoval Lipšic. Zdôraznil, že ide o vyšetrovateľov, ktorí riešili a doviedli tie najzávažnejšie mafiánske kauzy do úspešného konca a nikto ich nikdy nespochybňoval.„Myslím, že hovorím za vyšetrovateľov aj tých, čo sú zadržaní, a hovorím aj za väčšinu mojich kolegov na špeciálnej prokuratúre, že napriek tomu to proste nevzdáme. Aj keď riskujeme veľa,“ dodal Lipšic s tým, že počíta aj s alternatívou, že by bol zadržaný aj on.