Mikulec sa pre odvolávanie obul do Fica, obvinenia z korupcie sú nepodložené

Fico získal vlastnou hlavou milióny eur

Rešpektuje právo poslancov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.7.2021 - Podľa ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽaNO) sú opakovane súčasťou dôvodov na jeho odvolanie ničím nepodložené obvinenia z korupcie, ktoré už orgány činné v trestnom konaní v minulosti prešetrovali a uzavreli. Napísal to na svojom profile na sociálnej sieti.Šéf rezortu vnútra zároveň poukázal na to, že Robert Fico (Smer-SD), ktorý ho z korupcie obviňuje, „vlastnou hlavou získal 35 a na ďalší rok 40 miliónov pre stranu“.Ako dodal, napriek tomu, že viacero nezávislých znalcov potvrdilo, že ide o jeho hlas na nahrávke, „bolo obrovským prekvapením“, že vyšetrovanie zastavil v tom čase úradujúci špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.Mikulec zdôraznil, že podanie návrhu na odvolanie člena vlády je legitímne právo poslancov a plne ho rešpektuje.„Avšak to, že sme niekoľko mesiacov svedkami neustále sa stupňujúcich útokov, konšpirácií a dezinformácií s cieľom spochybniť orgány činné v trestnom konaní, vyšetrovateľov, prokurátorov a v neposlednom rade aj moju osobu, je za hranicou akéhokoľvek férového politického súboja,“ uzavrel.