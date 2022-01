Mikulec ubezpečil poslancov, že prípad napadnutého dievčaťa v Miloslavove nebude „zamietnutý pod koberec“

aktualizované 18. januára 2022, 11:02



Na prípad sa pozrie aj inšpekčná služba

Polícia nemá žiaden podnet od občanov

18.1.2022 (Webnoviny.sk) -Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) ubezpečil poslancov Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, že prípad napadnutia 11-ročného dievčaťa v Miloslavove nebude v žiadnom prípade „zamietnutý pod koberec“.Uviedol to na tlačovej besede potom, ako sa v utorok zúčastnil na rokovaní výboru. Zároveň poslancom zdôraznil, že rodinný príslušník jednej z aktérok napadnutia, ktorý je príslušníkom Policajného zboru, nemá žiaden vplyv na vyšetrovanie.„Je to stále živý prípad. Prebiehajú úkony a sú tam pribratí viacerí znalci, ktorí vyhodnocujú niektoré záležitosti. Je potrebné si počkať, ale myslím si, že v dohľadnej dobe bude tento prípad uzavretý,“ povedal Mikulec.Zároveň informoval o tom, že paralelne s vyšetrovaním prípadu je nariadená aj kontrola Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, ktorá bude preverovať konanie polície.„Budú sa zaoberať obdobím dvoch rokov, aby sme reagovali aj na tie veci, ktoré sa objavili v médiách, že tam boli určité podnety a či sa tým zodpovedné orgány aj zaoberali,“ vysvetlil.Mikulec však konštatoval, že v minulosti nebol žiaden podnet od obyvateľov alebo rodičov v súvislosti s dianím v areáli objektu bývalého družstva v obci Miloslavov. Na tlačovej besede to potvrdil aj riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Viliam Adamec. Ten uviedol, že nemajú informácie, že by policajné hliadky preverovali protiprávne konanie v areáli družstva."Možno, že sa rozprávali s nimi, ale v rámci nejakého výkonu hliadky,“ doplnil. V prípade zatiaľ polícia neobvinila žiadnu osobu.