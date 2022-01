Prezidentka označila Žilinkovu návštevu v Moskve za nevhodnú, na začatie disciplinárneho konania to však nevidí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová považuje cestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku do Ruskej federácie na oslavy výročia tamojšej prokuratúry za nevhodnú. Žilinka sa počas nej totiž stretol aj s osobou zo sankčného zoznamu Európskej únie, generálnym prokurátorom Igorom Krasnovom. Agentúre SITA to povedal hovorca prezidentky Martin Strižinec „Ešte viac ma znepokojuje fakt, že pán generálny prokurátor ani následne neporozumel tomu, prečo bola jeho cesta vnímaná problematicky,“ skonštatovala hlava štátu. Nepovažuje však za nutné to, aby sa voči Žilinkovi začalo disciplinárne konanie Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v priebehu minulého týždňa zúčastnil na pozvanie Ruskej federácie osláv výročia tamojšej generálnej prokuratúry.Viacerí koaliční politici sa na jeho cestu a na stretnutie s človekom zo sankčného zoznamu EÚ pozerali kriticky a žiadali voči nemu spustiť disciplinárne konanie.