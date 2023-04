Mikulec v otázke bezpečnostnej previerky trvá na svojom, argumentáciu NBÚ označil za vágnu

Argumentáciu NBÚ považuje za vágnu

Zákon porušil až 29-krát

4.4.2023 (SITA.sk) - Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) trvá na tom, že nie je potrebné, aby mal previerku.Argumentuje tým, že ako minister vnútra, podobne ako ďalší ministri či hlava štátu, spadá pod paragraf 34 zákona 115 z roku 2004, čiže patrí medzi osoby s osobitným postavením, pre ktoré nie je potrebné vykonávať previerku.To, že sa oboznamoval s utajovanými skutočnosťami, národnými i zahraničnými, bolo podľa neho legitímne, v súlade so zákonom. Argumentáciu Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) označil za veľmi vágnu, na viacero otázok podľa neho nedokázali odpovedať, a tiež nevedeli viacero vecí vysvetliť.Mikulec to uviedol na tlačovej besede po rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Mikulec verí, že sa im podarilo presvedčiť výbor o tom, že zákon nebol porušený.Podľa šéfa rezortu vnútra sa zhodli na tom, že právna úprava v danej oblasti nie je úplne dokonalá a v mnohých prípadoch sa robia zbytočné nadstavby, ktoré nie sú vyžadované ani Severoatlantickou alianciou (NATO) , ani Európskou úniou (EÚ) . Je toho názoru, že v budúcnosti by mali byť uskutočnené úpravy v legislatíve, aby neboli spochybňované procesy a nebola potrebná takáto diskusia či obvinenia o porušení zákona.Šéf NBÚ Roman Konečný minulý týždeň informoval členov parlamentného výboru na kontrolu činnosti NBÚ o výsledkoch minuloročnej kontroly NBÚ na ministerstve vnútra. Z jej záverov podľa neho vyplýva, že Roman Mikulec opakovane neoprávnene manipuloval s utajovanými informáciami.Zákon údajne porušil 29-krát a dostal sa k utajovaným informáciám, ktoré sa týkajú NATO alebo Európskej únie. Ministerstvo spravodlivosti SR konštatovalo, že člen vlády SR je podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností oprávnenou osobou s osobitným postavením, na ktorú sa nevykonáva bezpečnostná previerka.