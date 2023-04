NBÚ ide nad rámec zákona a podľa Krúpu je za tým hra s cieľom niečo prekryť (video)

Chcú prekryť nejaké aktivity

Neoprávnená manipulácia

4.4.2023 (SITA.sk) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) ide nad rámec zákona a toho, čo požadujú medzinárodné organizácie. Skonštatoval to predseda Brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR SaS ) na tlačovej konferencii po zasadnutí výboru.„Tu je na mieste hovoriť o tzv. goldplatingu, čiže pridávanie do zákona, usmernenia alebo vyhlášok aj to, že nie je potrebné a čo Európska únia alebo NATO od nás ani nevyžaduje,“ vyhlásil Krúpa.Podľa vlastných slov sa nevie zbaviť podozrenia, že celé je to vyfabrikované a je to hra, ktorá má za cieľ niečo úplne iné ako diskreditovanie ministra vnútra Romana Mikulca OĽaNO ). Zámerom má byť podľa neho prekryť určité aktivity.„Mňa zaráža, že NBÚ sa zaujímala aj o iné aktivity Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Úradu inšpekčnej služby , dokonca vecí týkajúcich sa veľmi citlivých káuz,napríklad vyšetrovaní NAKA,“ povedal Krúpa a dodal, že mu to nepríde úplne štandardné.Celá kauza vznikla podľa neho pre problematický právny výklad zákona o ochrane utajovaných skutočností, ktorý je podľa neho deravý. Nechá na uvážení prezidentky SR Zuzany Čaputovej , či bude vidieť dôvod na odobratie poverenia Mikulcovi viesť rezort vnútra.„Mikulcovi chýba poučenie. On síce tvrdí, že poučenie má, ale nie je o tom písomný záznam,“ poukázal Krúpa. Zároveň vyzval ministra, aby si spravil ešte do predčasných volieb bezpečnostnú previerku a tým vyvrátil pochybnosti, či mal právo utajované informácie získať.„Keby minister v minulosti požiadal o previerku, mohli sme sa takejto kauze vyhnúť,“ myslí si Krúpa, ktorý má sám už tretiu previerku „prísne tajné“.O porušeniach zákona zo strany ministra vnútra Romana Mikulca informoval predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Martin Beluský ĽSNS ), ktorý sa odvolával na zistenia úradu. Z výsledkov minuloročnej kontroly NBÚ na ministerstve vyplýva, že Mikulec opakovane neoprávnene manipuloval s utajovanými informáciami.Zákon mal porušiť 29-krát. Ministerstvo spravodlivosti v pondelok vo svojom stanovisku skonštatovalo, že člen vlády SR je podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností oprávnenou osobou s osobitným postavením, na ktorú sa nevykonáva bezpečnostná previerka.