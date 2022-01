Mikulec: V prípade potreby Slovensko poskytne Ukrajine humanitárnu pomoc

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - V prípade potreby poskytne Slovensko Ukrajine humanitárnu pomoc. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) a doplnil, že v súčasnosti vláda pracuje so všetkými variantmi, ako sa situácia na Ukrajine vyvinie.Ak by v dôsledku vojnového konfliktu utiekli z Ukrajiny tisíce ľudí, nazeralo by sa na nich podľa jeho slov ako na utečencov a tým pádom by podliehali medzinárodnej ochrane.Mikulec dodal, že slovenská hranica s Ukrajinou je zabezpečená dobre.