Mikulec vníma pozitívne, že Hamran menoval svojich riadiacich pracovníkov. Jeho rozhodnutie plne rešpektuje

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) vníma pozitívne, že dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran menoval svojich riadiacich pracovníkov. Jeho rozhodnutia plne rešpektuje. Uviedol to Mikulec po stredajšom rokovaní vlády.„Ja to hodnotím pozitívne, ja som bol aj informovaný, aj som o tom s pánom prezidentom hovoril. Je to jeho voľba a ja to rešpektujem. Teší ma, že sú to profesionálni ľudia, ktorí majú veľa skúseností v práci v Policajnom zbore, majú aj patričné vzdelanie. Ja mám len pozitívne ohlasy na to,“ skonštatoval minister.Vymenovanie nového policajného prezidenta je podľa ministra vnútra otázkou pár dní. „Nebude to už dlho trvať. Vzhľadom na tú právomoc, ktorá mi bola daná zmenou tých pravidiel menovania policajného prezidenta, kedy je to v prvom rade moja voľba, chcem k tomu pristupovať veľmi zodpovedne,“ uviedol s tým, že si uvedomuje, že nejde o jednoduchú záležitosť.O postavení Štefana Hamrana na danom poste nemá žiadne pochybnosti a dôveruje mu. Na otázku či do úvahy pripadá aj iné meno na post policajného prezidenta, odpovedal, že zatiaľ iné meno nezvažuje.