Smer-SD odmieta obrannú dohodu s USA, strana chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu (video)

Petičná akcia za referendum

Kontrolu nad letiskami prevezmú Američania

12.1.2022 - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) dnes predložila návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej sa má schváliť uznesenie o vyhlásení referenda. Ľudia v ňom majú odpovedať na otázku, či súhlasia s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Na tlačovej besede o tom informoval predseda Smeru-SD Robert Fico.Smer-SD predpokladá, že vládna koalícia nepodporí program mimoriadnej schôdze a bude chcieť dohodu s USA schváliť už na februárovej schôdzi parlamentu. Smer-SD v tom prípade pôjde do petičnej akcie s cieľom vyhlásiť referendum.Ľudia by sa mali vyjadriť k trom otázkam – či súhlasia so zmenou ústavy, aby bolo možné vyhlásiť predčasné parlamentné voľby buď na základe referenda, alebo ústavného zákona. Druhá otázka sa má podľa Fica týkať „amerických základní na Slovensku“.Tretia otázka sa môže týkať napríklad zastropovania veku odchodu do dôchodku alebo minimálnej mzdy. Fico usudzuje, že podpisy v petičnej akcii sa podarí vyzbierať expresne rýchlo. Následne ich doručia prezidentke Zuzane Čaputovej.Podľa Fica prináša Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou USA záväzok na minimálne desať rokov zadarmo odovzdať pod plnú kontrolu amerických ozbrojených síl letiská v Sliači a v Kuchyni. „Túto zmluvu nepotrebujeme. K podpísaniu tejto zmluvy nás nič nezaväzuje,“ vyhlásil Fico.Podľa neho ide o dohodu, ktorá nemá nič spoločné s členstvom Slovenska v NATO. Zdôraznil, že Slovensko nemá dôvod rešpektovať dohodu s USA. Jej cieľom je podľa šéfa Smeru-SD priblížiť ozbrojené sily USA k Rusku.O dohode sa vyjednávalo ešte v minulom volebnom období. Fico dnes tvrdil, že na koaličnej rade v roku 2018 alebo 2019 bola spomínaná dohoda odmietnutá vďaka Smeru-SD.