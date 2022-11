Mikulec vyzýva zneužívateľov Lučanského smrti, aby sa ospravedlnili a nevyvolávali v ľuďoch neistoty

Vyvolávajú v ľuďoch neistotu

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) vyzýva všetkých, ktorí zneužívali smrť generála Milana Lučanského, aby sa ospravedlnili. Uviedol to na svojej sociálnej sieti.„Je mi ľúto smrti generála Lučanského a je mi ľúto všetkých výrokov politikov a mnohých ďalších, ktorí jeho smrť zneužívali na svoje osobné účely, na zviditeľnenie sa a na to, aby vyvolávali v ľuďoch neistotu a vnášali do spoločnosti nenávisť a nepravdu," uviedol Mikulec s tým, že týmto vyzýva všetkých, ktorí takto robili, aby sa ospravedlnili všetkým slušným vyšetrovateľom, príslušníkom Zboru väzenskej justičnej stráže a súdnym lekárom, ktorí od začiatku hovorili fakty.„Faktom bolo už od začiatku, že generál Lučanský spáchal samovraždu. Ak sa títo ľudia neospravedlnia, len potvrdzujú to, že im nikdy nešlo o dobro, o ľudí, o pravdu a nikdy im nešlo o nič iné len o seba a o svoj vlastný prospech," uzavrel minister vnútra. Krajská prokuratúra v Prešove v piatok vylúčila v prípade smrti bývalého prezidenta Policajného zboru Milan Lučanského cudzie zavinenie. Vyplýva to z rozsiahleho vyšetrovania prípadu. Na piatkovom tlačovom brífingu v Prešove to uviedol prešovský krajský prokurátor Pavol Matija.