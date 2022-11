Exministerka Kolíková je rada za výsledok, ktorým sa vysvetlila príčina smrti Lučanského

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) je rada, že sa preukázalo, že v prípade smrti generála Milana Lučanského nešlo o cudzie zavinenie.Uviedla to vo svojom stanovisku k ukončeniu vyšetrovania Lučanského úmrtia. Zdôraznila však, že ju veľmi mrzí, že za bránami väzenia zomrel človek.„Po tom, čo viac ako 70 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže bolo pozbavených mlčanlivosti v kauze obvineného Lučanského, som rada, že takmer po dvoch rokoch vieme výsledok vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní, a som rada, že sa dnes krajský prokurátor jasne vyjadril, že z ničoho nevyplýva z daného vyšetrovania, že by za úmrtím Lučanského bolo niečo iné ako samovražda," povedala Kolíková.Krajská prokuratúra v Prešove vylúčila v prípade smrti bývalého prezidenta Policajného zboru Milan Lučanského cudzie zavinenie. Vyplýva to z rozsiahleho vyšetrovania prípadu. Na piatkovom tlačovom brífingu v Prešove to uviedol prešovský krajský prokurátor Pavol Matija.