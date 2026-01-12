|
12. januára 2026
Milan Ondrík zožal veľký úspech, za svoj herecký výkon vo filme Otec získal prestížnu medzinárodnú cenu
Slovenský herec Milan Ondrík zožal veľký úspech aj napriek obrovskej konkurencii. Producenti Veronika Pšteková a Anton Škérko priniesli z 37. ročníka Palm Springs ...
Zdieľať
12.1.2026 (SITA.sk) - Slovenský herec Milan Ondrík zožal veľký úspech aj napriek obrovskej konkurencii. Producenti Veronika Pšteková a Anton Škérko priniesli z 37. ročníka Palm Springs International Film Festival výbornú správu pre Slovensko. Film Otec, ktorý režírovala Tereza Nvotová, súťažil v prestížnej kategórii FIPRESCI Prize, a to spomedzi 44 oscarových nominácií na Najlepší medzinárodný film.
Filmy boli vybrané na premietanie na tohtoročnom festivale, pričom medzinárodná porota zložená z filmových kritikov tak hodnotila najlepšie svetové tituly. Medzi nimi nechýbali filmy ako napríklad Sirat, Sentimental Value či Franz.
V mimoriadne vysokej konkurencii získal slovenský herec Milan Ondrík ocenenie FIPRESCI Prize for Best Actor in an International Feature Film, a teda ocenenie za najlepší herecký výkon. Hodnotiaca porota priblížila, že jeho výkon členov poroty zaujal už od prvého záberu ako oddaného otca, ktorý začína svoj deň tým, že odváža dcéru do škôlky.
„Keď však dôjde k ničivému objavu, jeho herectvo prináša silný a hmatateľný pocit smútku. Ondrík citlivo zachytáva dôsledky súčasnej workoholickej kultúry, otázky vyhorenia a duševného zdravia, pričom upozorňuje na realitu syndrómu zabudnutého dieťaťa a tragické straty, ktoré tento film bolestivo pripomína,“ opísala porota. Jej členmi boli Davide Abbatescianni (Cineuropa), Fran Romero (Spanglish Cinema) a Patrick Mullen (Publisher).
Zdroj: SITA.sk - Milan Ondrík zožal veľký úspech, za svoj herecký výkon vo filme Otec získal prestížnu medzinárodnú cenu © SITA Všetky práva vyhradené.
