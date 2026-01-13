Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Rastislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra    Knižné novinky

13. januára 2026

Ľudská myseľ ako posledná zbraň? Temný les odhalí karty...



Vesmír nie je prázdny ani priateľský.



Zdieľať
Ľudská myseľ ako posledná zbraň? Temný les odhalí karty...

V príbehu Temný les Liou Cch’-Sin posúva príbeh Problému troch telies do oveľa temnejších, filozofickejších a znepokojivejších rovín. Ide o sci-fi, ktoré sa nepýta len ako prežiť, ale najmä či si prežitie vôbec zaslúžime.

Zatiaľ čo prvý diel predstavil hrozbu mimozemskej civilizácie Trisolaris, druhý diel sa sústreďuje na otázku, ako sa s touto hrozbou vyrovná celé ľudstvo – politicky, technologicky, ale najmä mentálne.

Pravda o blížiacej sa invázii je konečne verejná. Trisolariská flotila dorazí o približne štyristo rokov. Vedecký pokrok je však ochromený sofónmi – subatomárnymi vyzvedačmi, ktoré sabotujú základný výskum a neustále sledujú Zem. Zdá sa, že obrana je prakticky nemožná.

V tejto bezvýchodiskovej situácii OSN spúšťa projekt Wallfacer. Štyria vybraní muži dostanú prakticky neobmedzené zdroje na vymýšľanie tajných stratégií proti Trisolaranom. Ich myšlienky sú jediným miestom, kam sofóny nevidia.

Traja z Wallfacerov sú vplyvní a uznávaní stratégovia. Štvrtým je nenápadný čínsky astronóm a sociológ Luo Ťi, muž bez ambícií, ktorý sám netuší, prečo bol vybraný. Vie len jedno: je jediným človekom na Zemi, ktorého sa Trisolarania skutočne boja.

Práve postava Luo Ťiho patrí k najsilnejším prvkom románu. Cynický, skeptický a hlboko ľudský hrdina sa postupne mení na kľúčového hráča v existenciálnej partii o prežitie planéty. Jeho vnútorný vývoj, vrátane zvláštne poetickej línie imaginárnej lásky, patrí k najlepšie napísaným pasážam knihy.

Vypočujte si úryvok.
Číta Dado Nagy:

Vydavateľstvo IKAR · Čítanie z knihy TEMNÝ LES (Liou Cch´-Sin)

 

Ústredným konceptom románu je tzv. teória temného lesa. Galaxia je podľa nej miestom, kde každá civilizácia mlčí, skrýva sa a je pripravená zničiť každú inú, ktorú objaví. Prečo? Proste zo strachu o vlastné prežitie. Komunikácia znamená riziko, existencia viditeľnosti znamená smrť.

Tento chladný, nihilistický pohľad na vesmír robí z Temného lesa viac než len sci-fi román. Ide o filozofickú úvahu o povahe inteligencie, strachu, moci a morálky. Liou Cch’-Sin sa pýta, či sú hodnoty, na ktoré sme hrdí, v kozmickom meradle vôbec relevantné.

Temný les je možno vrchol trilógie, román, ktorý mnohým zmení pohľad na sci-fi aj na vesmír samotný. Je to akoby intelektuálny experiment oblečený do pomerne pútavého príbehu.

Z anglického originálu The Dark Forest (China Educational Publications Import & Export Corporation Ltd., 2006) preložila Jana Seichertová.

Milan Buno, knižný publicista

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Milan Ondrík zožal veľký úspech, za svoj herecký výkon vo filme Otec získal prestížnu medzinárodnú cenu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 