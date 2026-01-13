|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 13.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rastislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
13. januára 2026
Ľudská myseľ ako posledná zbraň? Temný les odhalí karty...
Vesmír nie je prázdny ani priateľský.
Zdieľať
V príbehu Temný les Liou Cch’-Sin posúva príbeh Problému troch telies do oveľa temnejších, filozofickejších a znepokojivejších rovín. Ide o sci-fi, ktoré sa nepýta len ako prežiť, ale najmä či si prežitie vôbec zaslúžime.
Zatiaľ čo prvý diel predstavil hrozbu mimozemskej civilizácie Trisolaris, druhý diel sa sústreďuje na otázku, ako sa s touto hrozbou vyrovná celé ľudstvo – politicky, technologicky, ale najmä mentálne.
Pravda o blížiacej sa invázii je konečne verejná. Trisolariská flotila dorazí o približne štyristo rokov. Vedecký pokrok je však ochromený sofónmi – subatomárnymi vyzvedačmi, ktoré sabotujú základný výskum a neustále sledujú Zem. Zdá sa, že obrana je prakticky nemožná.
V tejto bezvýchodiskovej situácii OSN spúšťa projekt Wallfacer. Štyria vybraní muži dostanú prakticky neobmedzené zdroje na vymýšľanie tajných stratégií proti Trisolaranom. Ich myšlienky sú jediným miestom, kam sofóny nevidia.
Traja z Wallfacerov sú vplyvní a uznávaní stratégovia. Štvrtým je nenápadný čínsky astronóm a sociológ Luo Ťi, muž bez ambícií, ktorý sám netuší, prečo bol vybraný. Vie len jedno: je jediným človekom na Zemi, ktorého sa Trisolarania skutočne boja.
Práve postava Luo Ťiho patrí k najsilnejším prvkom románu. Cynický, skeptický a hlboko ľudský hrdina sa postupne mení na kľúčového hráča v existenciálnej partii o prežitie planéty. Jeho vnútorný vývoj, vrátane zvláštne poetickej línie imaginárnej lásky, patrí k najlepšie napísaným pasážam knihy.
Vypočujte si úryvok.
Číta Dado Nagy:
Ústredným konceptom románu je tzv. teória temného lesa. Galaxia je podľa nej miestom, kde každá civilizácia mlčí, skrýva sa a je pripravená zničiť každú inú, ktorú objaví. Prečo? Proste zo strachu o vlastné prežitie. Komunikácia znamená riziko, existencia viditeľnosti znamená smrť.
Tento chladný, nihilistický pohľad na vesmír robí z Temného lesa viac než len sci-fi román. Ide o filozofickú úvahu o povahe inteligencie, strachu, moci a morálky. Liou Cch’-Sin sa pýta, či sú hodnoty, na ktoré sme hrdí, v kozmickom meradle vôbec relevantné.
Temný les je možno vrchol trilógie, román, ktorý mnohým zmení pohľad na sci-fi aj na vesmír samotný. Je to akoby intelektuálny experiment oblečený do pomerne pútavého príbehu.
Z anglického originálu The Dark Forest (China Educational Publications Import & Export Corporation Ltd., 2006) preložila Jana Seichertová.Milan Buno, knižný publicista
Prečítajte si tiež
Milan Ondrík zožal veľký úspech, za svoj herecký výkon vo filme Otec získal prestížnu medzinárodnú cenu