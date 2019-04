Milan Škriniar umlčal prestupové špekulácie, súčasný kontrakt predĺžil o ďalší rok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

MILÁNO 11. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar sa dohodol s Interom Miláno na predĺžení súčasného kontraktu o ďalší rok do leta 2023."Nerazzurri" sa týmto krokom rozhodli umlčať všetky prestupové špekulácie týkajúce sa mladého talentovaného obrancu. Mesačné vyjednávania o novej zmluve vyvrcholia budúcotýždňovým podpisom.Podľa Sky Sport Italia si 23-ročný Slovák zarobí za sezónu 3 milióny eur plus bonusy, pričom jeho odmena by sa mohla každým rokom zvyšovať. Inter Miláno získal Škriniara v lete roku 2017 zo Sampdorie Janov za 28 miliónov eur. Odvtedy sa jeho trhová hodnota takmer strojnásobila.