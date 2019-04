Slovenská hokejová reprezentácia v Kaufbeurene s Nemeckom prehrala

Na snímke hráči Nemecka oslavujú gól v zápase Euro Hockey Challenge Nemecko - Slovensko v Kaufbeurene 11. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nemecko - Slovensko 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)



Góly: 26. Daschner (Bokk, Pföderl), 39. Michaelis (Bokk, Tuomie) - 1. Sukeľ. Rozhodovali: Schütz, Kannengiesser - Schwenk, Wölzmüller, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3100 divákov



Nemecko: Niederberger - Daschner, Schopper, Nowak, J. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner, Krupp - Pföderl, Loibl, Bergmann - Bokk, Michaelis, Tuomie - Ziegler, Fauser, Wohlgemuth - Elsner, Noebels, Höfflin - Kurth



Slovensko: J. Hudáček - Čajkovský, Sersen, Martin Chovan, Fehérváry, Štajnoch, Koch, Grman, Rosandič - Tybor, Sukeľ, Puliš - Bakoš, Michal Chovan, Nagy - Svitana, Kytnár, Bondra - Paulovič, Cingel, Liška

Kaufbeuren 11. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo štvrtok v rámci Euro Hockey Challenge v Kaufbeurene s domácim Nemeckom 1:2. V zápase, ktorý obom výberom slúžil ako záverečná príprava pred MS, sa do vedenia dostali Slováci už po 29 sekundách gólom Matúša Sukeľa, Nemci v druhej tretine otočili skóre zásluhou Stephana Daschnera a Marca Michaelisa.Odvetný zápas je na programe v sobotu 13. apríla o 20.00 h v Garmisch-Partenkirchene.Slováci vstúpili do zápasu vynikajúco. Už po 29 sekundách urobil hrubú chybu v obrane Schopper, keď prihral puk rovno na hokejku Sukeľa a ten ho poslal ponad vyrážačku Niederbergera do siete. Onedlho si na trestnú lavicu išiel sadnúť Svitana, ale zverenci Craiga Ramsayho sa bez problémov ubránili. Hral sa svižný hokej, prvá vážnejšia šanca Nemcov prišla až po 10 minútach pri vylúčení Kocha. V početnej výhode hrali potom aj Slováci, skvelú akciu Lišku nezakončil spomedzi kruhov Čajkovský. Ten istý obranca potom neskôr vypálil od modrej čiary, ale nemecký brankár jeho strelu vyrazil. Gólom sa neskončili ani strela Elsnera a následná dorážka Noebelsa v závere úvodného dejstva.V úvode druhej tretiny mal veľkú šancu Tybor, ale domáci brankár podržal svoj tím. Potom už mal viac z hry Nemci a to aj vďaka nedisciplinovanosti Slovákov. Prvé oslabenie ešte Ramsayho zverenci prežili, ale ďalšie už nie. Daschner dostal ideálnu prihrávku medzi kruhy a prepálil Hudáčka - 1:1. Nemcov to nakoplo a pokračovali v aktivite. Slováci sa prebrali v polovici tretiny, po dlhšom obliehaní v útočnom pásme zakončil nebezpečne Cingel. V presilovke sa potom do dobrej pozície po dorážke dostal Nagy. Záver však patril opäť Nemcom. Po rýchlom prechode do útočného pásma gólovo zakončil kombináciu Michaelis.V tretej tretine mohli Slováci vyrovnať po piatich minútach v početnej výhode, počas nej však zaujala iba strela Čajkovského od modrej čiary. Slovenskí hokejisti sa cez nemeckú defenzívu presadzovali veľmi ťažko, chýbalo im viac individuálneho kumštu i moment prekvapenia. Nemci hrali v pásme jednoducho na jednu, dve prihrávky, tá finálna zväčša smerovala na obrancu. V 50. minúte nebezpečne vystrelil Bittner. Šesť minút pred koncom prišla šanca pre Slovensko po faule domácich, ale presilovka bola bezzubá. Veľkú šancu mal až Liška pri hre 5 na 5. Nemci však tesný náskok ubránili a vrátili Slovákom prehru z novembra, keď na Nemeckom pohári zverenci Ramsayho trumfovali 2:0.vyslaný redaktor TASR