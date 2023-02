Milan Škriniar už nebude kapitánom Interu Miláno, pásku mu zobrali po oznámení odchodu do Paríža

Tím má svoju hierarchiu

S Interom získal štyri trofeje

5.2.2023 (Webnoviny.sk) - Obranca Milan Škriniar už nebude v talianskom futbalovom klube Inter Miláno nosiť na rukáve kapitánsku pásku.Dvadsaťsedemročný rodák zo Žiaru nad Hronom pred niekoľkými dňami oznámil dohodu s francúzskym klubom Paríž Saint-Germain , ku ktorému sa pripojí po skončení aktuálneho ročníka 2022/2023.Tréner „nezazzuri“ Simone Inzaghi potvrdil, že Slováka zbavili funkcie kapitána.„Máme určitú hierarchiu založenú na štartoch, ale kvôli tomu, čo sa stalo, už nebude kapitánom. S klubom a hráčom sme sa veľmi pokojne pozhovárali. Kapitánom bude Handanovič, potom pôjdeme ďalej na základe počtu zápasov s Brozovičom, D'Ambrosiom, Lautarom... To, na čom mi najviac záleží, sú však naše výkony,“ povedal Inzaghi podľa webu football-italia.net pred nedeľňajším mestským derby proti majstrovskému AC Miláno Škriniar ako rodák zo Žiaru nad Hronom vstúpil do seniorského futbalu v MŠK Žilina . Do Talianska odišiel v januári 2016 a pôsobil v Sampdorii Janov , odkiaľ v lete 2017 putoval do Interu Miláno.Za Milánčanov doteraz absolvoval 190 ligových zápasov s desiatimi gólmi, celkovo má v tomto klube na svojom konte 242 súťažných štartov a v nich 11 presných zásahov.S Interom získal jeden ligový aj jeden pohárový titul. Pomohol mu aj k zisku dvoch národných Superpohárov a v sezóne 2019/2020 k postupu do finále Európskej ligy.