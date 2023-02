Britský trh je nadopovaný, skritizoval Premier League šéf La Ligy. Len Chelsea minula na hráčov vyše 200 miliónov eur

nadopovaný

4.2.2023 (Webnoviny.sk) - Prezident španielskej futbalovej La Ligy vystavil kritike vysoké výdavky klubov anglickej Premier League v zimnom prestupovom období. Javier Tebas dokonca uviedol, že "britský trh je".Poukázal tým najmä na londýnsky tím FC Chelsea , ktorý bol v najvyššej anglickej futbalovej súťaži súčasťou takmer polovice transferov.Minul pritom cez 200 miliónov eur, teda viac ako všetky kluby z elitných súťaží v Španielsku, Taliansku, Nemecku a Francúzsku dohromady."Premier League v ostatných rokoch stratila niekoľko miliárd libier. Všetko to financujú patróni, v tomto prípade z USA, ktorí finančne pokrývajú straty. To sa nemôže stať v španielskej či nemeckej lige, špeciálne v týchto dvoch," uviedol Tebas.Poznamenal tiež, že v Španielsku prísne kontrolujú ekonomickú udržateľnosť tým, že neumožňujú "pokrývanie barbarsky vysokých strát a to spôsobuje rozdiel na futbalovom prestupovom trhu".Tebas tiež priznal, že anglické kluby síce majú vyššie obraty, no rozdiel v porovnaní s inými súťažami podľa neho nie je až v takom objeme."Je dosť nebezpečné, že je ten trhči nafúknutý, deje sa to v posledných rokoch najmä v Európe. Môže to ohroziť udržateľnosť celého európskeho futbalu," myslí si čelný predstaviteľ La Ligy.Cieľom šéfa najvyššej španielskej futbalovej súťaže bolo znížiť dominanciu Premier League. Uviedol však, že "nákup hráčov za ceny, za ktoré ich ponúka Premiership, vykazuje všetky znaky inflačného nákupu."Tebas tiež povedal, že španielskej lige sa stále darí a pripomenul, že v predchádzajúcej sezóne boli z La Ligy dvaja semifinalisti Ligy majstrov. Dodal, že v Španielsku pôsobia víťaz Zlatej lopty Karim Benzema Real Madrid ) a Gavi FC Barcelona ) ako víťaz ocenenia Golden Boy.