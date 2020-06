Milanová chce zaviesť nové pravidlá aj pre voľbu šéfa SND, podľa TIS by mala zahrnúť aj verejné vypočutie

Čím dôležitejšia pozícia, tým vyššie nároky

Oslovili aj mimovládku

11.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pri dobrom výberovom konaní je dôležitá transparentnosť, ktorej súčasťou by malo byť aj verejné vypočutie - ideálne livestream pre verejnosť - zverejnenie uchádzačov ako aj hodnotenia komisiou a jasné zdôvodnenie výberu víťaza. Pre agentúru SITA to povedal riaditeľ Transparency International Slovakia (TIS) Gabriel Šípoš.Nové pravidlá pre transparentné výberové konania na riaditeľov kultúrnych inštitúcií plánuje aktuálne zaviesť Ministerstvo kultúry SR (MK SR) . Hľadať bude napríklad nového šéfa Slovenského národného divadla (SND) či Národného osvetového centra (NOC) Podľa Šípoša by malo byť výberové konanie zverejnené v dostatočnom časovom predstihu s jasnými kritériami a v relevantných médiách vrátane zahraničia. Platiť by to malo v prípadoch, ak je to vhodné pre pozíciu, a to napríklad pri voľbe šéfa SND.Potrebné je zároveň zverejnenie životopisov a motivácií, respektíve odborných projektov a plánov uchádzačov. V neposlednom rade je pri výberovom konaní potrebná dôveryhodná komisia, ktorej členmi by mali byť odborníci na kultúru, ale aj manažment či financie a rešpektované osobnosti aj mimo MK SR, vrátane zamestnancov.„Čím dôležitejšia pozícia, tým vyššie nároky by mal výber spĺňať. Vhodné je využiť aj HR konzultantov či zapojenia psychologických testov. Výberové konania sú veľmi citlivé na dôveru. Ak sú len zástierkou vopred dohodnutého postupu v komisii, ani takéto extenzívne pravidlá by v skutočnosti neviedli k skutočnej súťaži,“ vysvetlil Šípoš. Zároveň konštatuje, že úspech najviac záleží od politickej kultúry zriaďovateľa.MK SR začalo s prípravou výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa či riaditeľky SND v reakcii na výzvu, ktorú ministerke kultúry Natálii Milanovej ( OĽaNO ) adresovali zamestnanci SND.„Chceme, aby voľba generálneho riaditeľa SND zahŕňala verejnú prezentáciu jeho koncepcie pred výberovou komisiou zostavenou z odborníkov. Budeme postupovať riadnym a transparentným výberovým konaním, presne tak, ako je to štandardom v normálnej a vyspelej demokratickej krajine,“ informovala v tejto súvislosti Zuzana Viciaňová z rezortu kultúry.Podľa Šípoša by sa malo hľadanie šéfa SND rozšíriť aj do zahraničia, minimálne by bolo vhodného zapojiť aj kandidátov z Českej republiky.„Mimochodom, MK SR oslovilo k spolupráci pri nastavení dohľadu výberu riaditeľa SND aj TIS, ale zatiaľ to nie je uzavreté, či sa toho TIS zúčastní,“ dodal na záver riaditeľ TIS. Okrem šéfa SND chystá MK SR aj výberové konanie na nového riaditeľa či riaditeľku NOC alebo Rozhlasu a televízie Slovenska.