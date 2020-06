Slúžil mafii a dlhé roky kryl zločin, pustil sa Matovič do Pellegriniho

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.6.2020 (Webnoviny.sk) - Rozhodnutie Petra Pellegriniho odísť zo strany Smer-SD pre premiéra Igora Matoviča ( OĽaNO ) neznamená absolútne nič. Vyhlásil to po stredajšom rokovaní vlády. Pellegrini podľa jeho slov tým, že roky slúžil mafii, nemá nárok tváriť sa, že je akousi obrodou slovenskej politiky.„Len zmení kabát a bude sa tváriť, že je nový, aj keď je to ten istý človek. Zaregistrovali ste nejaké vystúpenie Pellegriniho pri Kaliňákových kauzách (bývalý minister vnútra za Smer-SD Robert Kaliňák, pozn. SITA)? Ja nie. Zaregistrovali ste nejaké vystúpenie Pellegriniho po smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorým by sa vzbúril Robertovi Ficovi? Ja nie. Zaregistrovali ste jeho vystúpenie, keď nejaká ´prostitútka´ chodila po boku Fica na stretnutie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou bez bezpečnostnej previerky? Ja nie. Pellegrini len zakaždým šúchal nožičkami a kryl dlhé roky zločin," uviedol Matovič.Takýto človek nebude podľa neho budúcnosťou pre Slovensko a preto s ním nemá záujem spolupracovať.