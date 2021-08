Milanová chce zrekonštruovať knižnice na Slovensku, mnohé boli desaťročia zanedbávané

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Knižnice by nemali byť len miestom, kde sa požičiavajú knihy, ale aj miestom stretávania sa generácií, priestorom pre vzdelávanie, kultúrne podujatia, príjemným a pohodlným prostredím, kde sa každý cíti dobre. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).„Realita niektorých knižníc je však aj dnes skľučujúca. Mnohé boli totiž desaťročia zanedbávané. Nevyhovujúce priestory, zastarané vybavenie. Situáciu zachraňuje len oddaný a trpezlivý personál,“ uvádza ministerka. Dodáva, že sa to musí čo najskôr zmeniť.Ministerka konštatuje, že je v záujme všetkých, aby sa verejné knižnice stali „obývačkou mesta, kde sa všetci cítia ako doma a môžu využívať širokú škálu služieb“. Ministerstvo kultúry SR preto v týchto dňoch spustilo projekt mapovania reálnych nákladov interiérovej, prípadne exteriérovej rekonštrukcie knižníc. „Veríme, že všetky oslovené verejné krajské, regionálne a mestské knižnice nám v tejto snahe pomôžu,“ uzavrela ministerka.