Na gréckom ostrove Eubója sa nedarí dostať oheň pod kontrolu, premiér sa ospravedlnil za zlyhania (foto)

Prisľúbil aj finančnú pomoc

Pomáha aj Európska únia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis sa ospravedlnil občanom za zlyhania pri riešení požiarov, ktoré postihujú celú krajinu. Ako uviedol spravodajský web BBC, stovky hasičov bojujú s obrovskými požiarmi, ktoré prinútili tisíce ľudí opustiť svoje domovy a zničili už desiatky nehnuteľností.„Možno sme urobili to, čo bolo v ľudských silách, ale v mnohých prípadoch to nestačilo,“ povedal Mitsotakis. Najväčšie problémy sú na ostrove Eubója severovýchodne od Atén, kde sa požiare rozhoreli už pred týždňom a naďalej sa odtiaľ valí hustý dym.Požiar na Eubóji spálil rozsiahle oblasti lesa, zničil domy a prevádzky a vyhnal z domovov tisícky ľudí. Dym a popol z ohňa zahalil ostrov a obloha v dôsledku neho zoranžovela. Mnoho obcí je pre požiar bez elektriny aj tečúcej vody.Stovky Eubójčanov dostali od úradov rozkaz opustiť ostrov, aby unikli požiarom, no niektorí odmietli poslúchnuť a zostali, aby chránili svoje majetky.„Úplne chápem bolesť našich spoluobčanov, ktorí videli horieť ich domovy alebo majetok,“ poznamenal Mitsotakis, podľa ktorého Grécko „čelí prírodnej katastrofe nevídaných rozmerov“. Dodal, že „akékoľvek zlyhania budú identifikované“ a sľúbil stovky miliónov eur na podporu pre tých, ktorým požiare zničili živobytie.Požiare rozdúchala vlna horúčav, ktorá bola najhoršia za ostatné tri desaťročia a zdvihla ortuť teplomera až na 45 stupňov Celzia. Od konca júla vypuklo po celom Grécku viac ako 580 požiarov.S ohňom bojujú nielen grécki požiarnici, ale pomáhajú im aj kolegovia z viac ako 20 krajín v Európe a na Blízkom východe, ktoré okrem vlastných tímov vyslali aj hasičské lietadlá, helikoptéry a vozidlá.Európska únia medzičasom uviedla, že mobilizuje „jednu z vôbec najväčších spoločných hasičských operácií v Európe“, aby pomohla Grécku a ďalším krajinám v boji proti požiarom.