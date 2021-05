Milanová klame v prípade Divadla Nová scéna, Hlas ju vyzýva na rešpektovanie rozhodnutia komisie

Má splniť záväzok

Rozhodne v priebehu ďalších dní

15.5.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva ministerku kultúry Natáliu Milanov ú (OĽaNO), aby prestala politikárčiť a v prípade výberového konania na post riaditeľa Divadla Nová scéna (DNS) rešpektovala zákon a rozhodnutie výberovej komisie, ktorá určila víťaznú uchádzačku Ingrid Fašiangovú. Informovala o tom hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.„Milanová klame voličov a verejnosť, keď pri spochybňovaní rozhodnutia výberovej komisie sa odvoláva na údajný konflikt záujmov a na etických poradcov, pretože v konečnom dôsledku a aj na základe smernice, ktorú sama predstavila, výberová komisia má konečné právo a rozhoduje o konflikte záujmov," uviedla exministerka kultúry Ľubica Laššáková (Hlas-SD).Podotkla, že Milanová a jej hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vstupovali do politiky so sľubmi o transparentnosti a je jej povinnosťou tento záväzok napĺňať. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo 29. októbra 2020 výberové konanie na post riaditeľa DNS. Výberová komisia po záverečnom treťom kole, 30. marca 2021, odporučila ministerke kultúry za novú riaditeľku divadla Ingrid Fašiangovú.Rezort však v utorok 4. mája informoval o víťazstve Petra Oravca vo výberovom konaní. Zdôvodnil to tým, že v zápisnici z výberového konania, ako aj v stanovisku etických poradcov bol jasne pomenovaný konflikt záujmov jednej členky výberovej komisie k Fašiangovej a rovnako jasne viditeľný bol aj nerovný prístup danej členky vo výberovom procese samotnom.Z daného dôvodu sa Milanová rozhodla neprihliadnuť na bodové hodnotenie predmetnej členky. MK SR v piatok 14. mája informovalo, že vo veci nového riaditeľa DNS rozhodne v priebehu najbližších dní.