Slovensko si pripomína Deň tiesňovej linky 155, Čaputová vyjadrila zdravotníckym operátorom uznanie a vďaku

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.5.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila zdravotníckym operátorom veľké uznanie a hlbokú vďaku za ich prácu. Urobila tak vo svojom profile na sociálnej sieti pri príležitosti Dňa tiesňovej linky 155.Vyzdvihla, že svojou obetavou a profesionálnou činnosťou zabezpečujú, že sa rýchla pomoc dostane k ľuďom, ktorých život a zdravie sa ocitli v ohrození.„Vaše dôležité povolanie bolo pre vás určite ešte náročnejšie počas pandemického roka, keď ste boli vystavení enormnému náporu. Za to, že ste v kritických situáciách pomohli tým, ktorí to potrebovali, si zaslúžite uznanie nás všetkých," zdôraznila.Hlava štátu sa poďakovala aj záchranárom, ktorí v spolupráci s operátormi „zachraňujú našich blízkych". „Máme vás v úcte a sme vám všetci vďační za to, čo pre nás robíte," dodala Čaputová.