 24hod.sk    Tlačové správy

Kúpele ostávajú pre Slovákov dôležitou súčasťou liečby. Najčastejšie riešia pohybový aparát a dýchacie cesty


Kúpele kúpeľná starostlivosť

Kúpeľná liečba má na Slovensku dlhodobú tradíciu a pre mnohých pacientov zostáva jednou z možností, ako riešiť chronické zdravotné ťažkosti či zotavovanie po úrazoch. Dáta Union zdravotnej poisťovne ...



adobestock_255512796 676x451 9.2.2026 (SITA.sk) - Kúpeľná liečba má na Slovensku dlhodobú tradíciu a pre mnohých pacientov zostáva jednou z možností, ako riešiť chronické zdravotné ťažkosti či zotavovanie po úrazoch. Dáta Union zdravotnej poisťovne ukazujú, že záujem o kúpeľnú liečbu medzi poistencami pretrváva aj v roku 2025, pričom pacienti sa najčastejšie vracajú do známych kúpeľných lokalít.


Z údajov poisťovne vyplýva, že o kúpeľnú liečbu ročne požiada približne 4 400 poistencov. Tento počet sa v posledných rokoch výraznejšie nemení – v roku 2024 evidovala Union zdravotná poisťovňa 4 405 žiadostí o kúpeľnú liečbu, v roku 2025 to bolo 4 390 žiadostí.

Väčšina poistencov pritom žiada o kúpeľnú liečbu v kategórii A, teda o plne hradený kúpeľný pobyt z verejného zdravotného poistenia. V roku 2024 išlo o viac než 3 200 klientov, v roku 2025 o takmer 3 200 poistencov. Zvyšná časť žiadostí smeruje do kategórie B, pri ktorej si pacient hradí ubytovanie a stravu, zatiaľ čo zdravotná poisťovňa prepláca samotnú liečbu. V oboch sledovaných rokoch išlo približne o 1 200 poistencov. "Tieto čísla dlhodobo potvrdzujú, že kúpeľná liečba má medzi našimi poistencami stabilné miesto, najmä pri chronických ochoreniach pohybového aparátu, dýchacích ciest či pri dlhodobej rekonvalescencii," hovorí revízna lekárka Union zdravotnej poisťovne Ingrid Dúbravová.

Záujem o kúpeľnú liečbu sa koncentruje najmä do tradičných kúpeľných lokalít. Najviac poistencov Unionu absolvuje liečbu v Bardejovských kúpeľoch, Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, Trenčianskych Tepliciach, Bojniciach a v Kúpeľoch Lúčky. Tieto zariadenia dlhodobo patria medzi najvyhľadávanejšie najmä pre pacientov s artrózami, ochoreniami chrbtice, chronickými chorobami dýchacích ciest či kožnými ochoreniami.

Podľa Unionu sa popri liečbe hradenej z verejného zdravotného poistenia čoraz viac poistencov zaujíma aj o možnosti samoplatcovských pobytov. Poisťovňa preto svojim klientom ponúka zľavy a výhodnejšie podmienky vo viacerých kúpeľoch na Slovensku aj v zahraničí, ktoré môžu využiť aj v prípade, že nespĺňajú indikačné kritériá na plne hradený pobyt.

"Pre časť poistencov sú kúpele spôsobom liečby, pre iných formou prevencie alebo regenerácie. Aj preto vnímame zvýhodnené podmienky ako doplnok k systému, ktorý má ľuďom uľahčiť starostlivosť o zdravie v rôznych fázach života," dodáva Dupaľová Ksenzsighová.

Zdroj: SITA.sk - Kúpele ostávajú pre Slovákov dôležitou súčasťou liečby. Najčastejšie riešia pohybový aparát a dýchacie cesty

Kúpele kúpeľná starostlivosť
