Milanová: Organizácia na ochranu pamiatok by nemala finančné krytie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) – Zriadenie novej organizácie na ochranu pamiatok môže byť v rozpore s Ústavou SR. V diskusii k novele zákona o ochrane pamiatkového fondu to vyhlásila poslankyňa parlamentu Natália Milanová (OĽaNO).Novela z dielne poslancov za Smer-SD predpokladá novú rozpočtovú organizáciu ministerstva kultúry s názvom Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry. Poslanci o tejto novele diskutovali v závere tretieho rokovacieho dňa 51. schôdze Národnej rady SR.Milanová upozornila, že nová organizácia by nemala finančné krytie v rozpočte. Návrh novely nebol podľa nej prekonzultovaný s Pamiatkovým úradom SR ani s Komorou reštaurátorov. Organizácia by podľa návrhu novely okrem iného vykonávala reštaurovanie pamiatok, ako aj pamiatkové a reštaurátorské výskumy.Poslankyňa tvrdí, že pôvodná novela z roku 2015 umožnila, aby reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok mohol popri nezávislých reštaurátoroch vykonávať aj pamiatkový úrad cez svojich zamestnancov. Tí podľa poslankyne nemali príbuzné vzdelanie ani potrebnú prax. Pamiatkový úrad mohol podľa Milanovej tiež na základe novely podnikať. Poslankyňa upozornila, že túto novelu vyhlásil za protiústavnú Ústavný súd SR. Podobná novela sa podľa nej pripravovala niekoľkokrát, no neúspešne, až ju na aktuálnu schôdzu napokon predložili poslanci.Tejto novele preto podľa Milanovej tiež hrozí, že bude v rozpore s Ústavou SR. Poslanci budú v debate o tomto návrhu pokračovať v piatok (18. 10.) dopoludnia po tom, ako prerokujú novelu zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.