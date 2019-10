Maďarská vláda podporí rodiny, vidiek a rozvoj ekonomiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 17. októbra (TASR) - V nadchádzajúcich rokoch poskytne maďarská vláda najviac finančných prostriedkov na podporu rodín s deťmi, na program rozvoja vidieka a na ekonomické stimuly, povedal vo štvrtok v juhomaďarskom meste Balatonalmádi predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis.Podľa agentúry MTI Kocsis počas dvojdňovej výjazdovej schôdzky frakcií strán vládneho bloku Fidesz-KDNP, ktorá sa začala v stredu večer, na tlačovej konferencii informoval, že do akčného programu podpory ochrany rodiny sa zatiaľ zapojilo vyše 65.000 Maďarov, pričom podporu nákupu vozidla pre rodiny s viacerými deťmi využilo vyše 14.000 ľudí.zdôraznil.Frakcie podľa jeho slov rokovali aj o otázkach stimulov ekonomiky, ktoré majú zabezpečiť udržateľný hospodársky rast, o tvorbe pracovných miest, ale aj o ďalšom zvyšovaní miezd. Kocsis dodal, že o podporu v rámci programu rozvoja vidieka prejavilo záujem 96 percent obcí.V súvislosti so situáciou v Sýrii predseda frakcie Fideszu povedal, že otázkou je, ktorým smerom otvorí Turecko hranice štyrom miliónom migrantov.podčiarkol politik vládnej strany.Predseda frakcie KDNP Péter Harrach poznamenal, že na schôdzke rokovali aj o európskych záležitostiach.povedal Harrach a vyjadril nádej, že Fidesz čoskoro opäť získa plnohodnotné členstvo v EPP.K pozastaveniu členstva Fideszu v EPP došlo 20. marca v reakcii na bilbordovú kampaň maďarskej vlády namierenú proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie. Viaceré členské strany EPP požadovali vylúčenie Fideszu z tejto najväčšej európskej politickej rodiny, k čomu napokon nedošlo aj vzhľadom na májové eurovoľby.Členovia frakcie hodnotili aj výsledky nedeľňajších komunálnych volieb. Premiér Viktor Orbán pre komerčnú spravodajskú televíziu Hír TV v stredu večer priznal, že vládny tábor utŕžil aj citlivé straty, a to najmä v Budapešti a v niektorých väčších mestách.