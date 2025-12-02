|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bibiána
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. decembra 2025
Milanová upozorňuje na Šimkovičovej nákupy za štvrť milióna eur, považuje ich za výsmech v čase konsolidácie – VIDEO
Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová (Hnutie Slovensko) upozorňuje na ...
Zdieľať
Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová (Hnutie Slovensko) upozorňuje na nákupy Ministerstva kultúry SR. Počas konsolidácie, keď vláda vyzýva občanov k šetreniu, ich považuje za nehospodárne. Milanová poukázala, že ministerstvo kultúry nakupuje nábytok za približne 250 tisíc eur do troch spální v Budmerickom kaštieli, ktorý je už istý čas zatvorený pre verejnosť.
Exministerka má mať k dispozícii konkrétnu objednávku, z ktorej vyplýva, že jednotlivé položky majú mimoriadne vysoké ceny. Ide napríklad o posteľ, ktorá by mala stáť približne 10 tisíc eur. Ako Milanová priblížila vo videu na sociálnej sieti, postele kupujú tri, čiže spolu by mali vyjsť na zhruba 30 tisíc eur.
Kritika smeruje aj k ministrovi a vláde
Podľa jej slov jej dych vyrazil aj záves za 5 200 eur. „Nie, nie je zo zlata. Je z akrylu a polyesteru,“ poznamenala. Spomenula tiež luxusné zrkadlo za 1 500 eur či šatníkovú skriňu za 7 200 eur. Vybavenie jednej izby podľa Milanovej vychádza na 66 tisíc eur.
„V čase Ficovho šetrenia, keď vláda vyzýva bežných ľudí aj podnikateľov, aby si uťahovali opasky, ministerka Šimkovičová nakupuje nábytok do troch izieb za štvrť milióna eur. To považujem za absolútny výsmech voči verejnosti,“ vyjadrila sa Milanová. Považuje to za rozpor medzi verejnou rétorikou vlády o zodpovednom hospodárení a skutočným nakladaním s verejnými prostriedkami na rezorte kultúry.
Budmerický kaštieľ a minulé spory
Kaštieľ v Budmericiach sa dostal do povedomia verejnosti na jar minulého roka po tom, ako v ňom generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala oslavoval životné jubileum. Kaštieľ následne začiatkom vlaňajšieho augusta pre verejnosť uzatvorili, rezort kultúry vtedy ukončil so sociálnym podnikom obce Budmerice zmluvu o spolupráci. Ministerstvo kultúry tvrdilo, že zmluvu s Obecnými službami Budmerice ukončilo pre viaceré pochybenia, ktoré ukázal audit.
„MK SR v súčasnosti intenzívne vykonáva všetky potrebné kroky, aby bol tento objekt čo najskôr opäť prístupný verejnosti,“ uviedlo vtedy ministerstvo pre agentúru SITA. Budmerický obecný podnik obvinenia odmietol, podľa neho nie sú ničím podložené.
Krátko nato došlo k zmene správcu Budmerického kaštieľa, stala sa ním firma z Cífera. Ministerstvo vtedy argumentovalo cenou, tá mala byť nižšia než za služby poskytované Obecnými službami Budmerice, s.r.o. Zmluva s danou firmou bola uzavretá na dobu určitú do 31. decembra minulého roka.
Kaštieľ spravuje nová príspevková organizácia
Podľa dostupných informácií v súčasnosti Budmerický kaštieľ spravuje Správa rezortných zariadení MK SR. Samotné ministerstvo to uviedlo, keď sa v minulosti vymedzilo voči Milanovej kritike predmetnej organizácie, ktorá podľa vyjadrení MK SR spravuje viaceré účelové objekty, ako sú Hurbanove kasárne či objekt na Konventnej ulici v Bratislave, ale aj spomínaný Budmerický kaštieľ.
Správa rezortných zariadení MK SR vznikla začiatkom tohtoročného februára ako nová samostatná príspevková organizácia MK SR. „Správa rezortných zariadení MK SR sa ako právnická osoba s celoslovenskou pôsobnosťou ustanovuje na účely zabezpečenia komplexnej údržby, ochrany a rozvoja nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe MK SR a v správe rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu,“ uviedlo vtedy ministerstvo.
Správa rezortných zariadení MK SR by mala vykonávať činnosti vedúce k efektívnemu využívaniu, obnovovaniu a zachovávaniu majetku, jej hlavnou úlohou malo byť zabezpečenie efektívnosti a hospodárnosti, efektívneho využívania zvereného majetku štátu, ale aj optimalizácia nákladov a hospodárneho nakladania so zdrojmi. Do predmetu jej činnosti patrí napríklad i komplexná údržba, ochrana a rozvoj nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe MK SR a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií.
Ministerstvo propaguje adventné podujatie
V úvode decembra MK SR zverejnilo pozvánku na Čarovný Advent v Kaštieli Budmerice. Bude sa konať v dňoch 5. a 6. decembra 2025 v areáli kaštieľa.
„Počas dvoch dní budú na nádvorí kaštieľa prebiehať vianočné trhy s atmosférou historického prostredia, kde si návštevníci budú môcť vychutnať kúzlo adventu, stretnúť sa s priateľmi a pripraviť sa na blížiace sa Vianoce,“ uvádza ministerstvo na svojom webe s tým, že vstup je bezplatný. Z programu vyplýva, že pripravené budú stánky s občerstvením a remeselnými výrobkami, a tiež kultúrny program.
Zdroj: SITA.sk - Milanová upozorňuje na Šimkovičovej nákupy za štvrť milióna eur, považuje ich za výsmech v čase konsolidácie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
OECD zlepšila prognózu ekonomického rastu USA a eurozóny
Progresívci predstavili svojho kandidáta na post primátora Pezinka, mesto potrebuje skutočnú zmenu – VIDEO