Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bibiána
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

02. decembra 2025

OECD zlepšila prognózu ekonomického rastu USA a eurozóny



Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) zlepšila svoju prognózu kľúčových svetových ekonomík, predovšetkým hospodárstiev USA a eurozóny. Postupné ...



Zdieľať
world_economy_oecd_98163 676x451 2.12.2025 (SITA.sk) - Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) zlepšila svoju prognózu kľúčových svetových ekonomík, predovšetkým hospodárstiev USA a eurozóny.


Postupné uplatňovanie nových obchodných bariér, politická neistota a klesajúce investície spomalili rast, ale dopyt bol prekvapujúco odolný, uviedla organizácia vo svojom najnovšom výhľade globálnej ekonomiky, ktorý zverejnila v utorok.

Americký hrubý domáci produkt podľa OECD sa za celý tento rok posilní o 2 percentá. Organizácia tak v porovnaní so septembrom svoju prognózu rastu ekonomiky USA zlepšila o 0,2 percentuálneho bodu. Eurozóna sa podľa OECD v tomto roku zväčší o 1,3 percenta. Oproti septembrovej predpovedi tak očakáva silnejší rast o 0,1 percentuálneho bodu. Čína by mala v tomto roku dosiahnuť 5-percentný rast, čo je o 0,1 percentuálneho bodu viac, ako naznačovala septembrová projekcia.

Svetová ekonomika je celkovo na ceste k tohtoročnému rastu na úrovni 3,2 percenta. V budúcom roku sa globálny rast spomalí na 2,9 percenta, ale opäť sa oživí v roku 2027, v ktorom OECD predpokladá rast na úrovni 3,1 percenta.

Globálna ekonomika v roku 2025 preukázala prekvapujúcu odolnosť,“ uviedla OECD. Existujú však riziká poklesu, keďže výhľad „zostáva krehký“, varovala organizácia. „Ďalšie zväčšenie obchodných bariér by mohlo spôsobiť značné škody dodávateľským reťazcom a globálnej produkcii,“ dodala.



Zdroj: SITA.sk - OECD zlepšila prognózu ekonomického rastu USA a eurozóny © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Horské strediská sú pripravené na zimnú sezónu, do rozvoja investovali desiatky miliónov eur
<< predchádzajúci článok
Milanová upozorňuje na Šimkovičovej nákupy za štvrť milióna eur, považuje ich za výsmech v čase konsolidácie – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 