Utorok 2.12.2025
Meniny má Bibiána
Denník - Správy
02. decembra 2025
OECD zlepšila prognózu ekonomického rastu USA a eurozóny
Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) zlepšila svoju prognózu kľúčových svetových ekonomík, predovšetkým hospodárstiev USA a eurozóny. Postupné ...
2.12.2025 (SITA.sk) - Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) zlepšila svoju prognózu kľúčových svetových ekonomík, predovšetkým hospodárstiev USA a eurozóny.
Postupné uplatňovanie nových obchodných bariér, politická neistota a klesajúce investície spomalili rast, ale dopyt bol prekvapujúco odolný, uviedla organizácia vo svojom najnovšom výhľade globálnej ekonomiky, ktorý zverejnila v utorok.
Americký hrubý domáci produkt podľa OECD sa za celý tento rok posilní o 2 percentá. Organizácia tak v porovnaní so septembrom svoju prognózu rastu ekonomiky USA zlepšila o 0,2 percentuálneho bodu. Eurozóna sa podľa OECD v tomto roku zväčší o 1,3 percenta. Oproti septembrovej predpovedi tak očakáva silnejší rast o 0,1 percentuálneho bodu. Čína by mala v tomto roku dosiahnuť 5-percentný rast, čo je o 0,1 percentuálneho bodu viac, ako naznačovala septembrová projekcia.
Svetová ekonomika je celkovo na ceste k tohtoročnému rastu na úrovni 3,2 percenta. V budúcom roku sa globálny rast spomalí na 2,9 percenta, ale opäť sa oživí v roku 2027, v ktorom OECD predpokladá rast na úrovni 3,1 percenta.
„Globálna ekonomika v roku 2025 preukázala prekvapujúcu odolnosť,“ uviedla OECD. Existujú však riziká poklesu, keďže výhľad „zostáva krehký“, varovala organizácia. „Ďalšie zväčšenie obchodných bariér by mohlo spôsobiť značné škody dodávateľským reťazcom a globálnej produkcii,“ dodala.
Zdroj: SITA.sk - OECD zlepšila prognózu ekonomického rastu USA a eurozóny © SITA Všetky práva vyhradené.
