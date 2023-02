Milanová vyzvala ku predloženiu návrhov na Cenu ministerky kultúry, nominovať možno v troch kategóriách

Predkladanie návrhov

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyzýva na predkladanie nominácií na Cenu ministerky kultúry za rok 2022. Predložiť ich možno v troch kategóriách. Ide o cenu za výnimočný prínos v oblasti umenia, napríklad divadla, tanca, hudby, literatúry, ale aj audiovízie, vizuálneho umenia či kreatívneho a kultúrneho priemyslu.Ďalšou kategóriou, kam je možné zasielať návrhy na laureátov, je cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti. Tá sa týka najmä múzeí a galérií, ale aj knižníc a kultúrno-osvetových zariadení. Poslednou kategóriou je cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry. Rezort kultúry o tom informoval v tlačovej správe.Návrhy laureátov v prvej a tretej kategórii je možné predkladať do 20. marca 2023. Nominácie na cenu za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva Múzeum roka, Galéria roka či Knižnica roka je možné podávať do 28. februára. Do rovnakého termínu je potrebné podať i návrhy na Kultúrno-osvetové zariadenie roka. Návrhy možno podávať písomne, na základe štatútu ceny. Presné inštrukcie sú dostupné online.Nominácie bude posudzovať odborná porota, cena ministerky kultúry by mala byť udelená v prvej polovici septembra 2023. Cena býva udeľovaná kolektívom i jednotlivcom, ale i umeleckým inštitúciám, múzeám, galériám, knižniciam či kultúrno-osvetovým zariadeniam.„Ocenenie je prejavom ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, knižničných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry," uviedlo MK SR. Ocenenie je možné udeliť aj im memoriam.