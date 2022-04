Milanovej ministerstvo plánuje komplexne upraviť status profesionálneho umelca

19.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR (MK SR) plánuje komplexne upraviť status profesionálneho umelca a iného profesionála v kultúre. Zo zverejnenej predbežnej informácie o návrhu zákona o profesionáloch v kultúre vyplýva, že by sa mali určiť kritériá, ktorých splnenie bude podmienkou pre zápis do evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre.Tiež by sa mali upraviť podmienky na priznanie osobitného príspevku určitým skupinám profesionálnych umelcov po skončení ich profesionálnej kariéry, výška osobitného príspevku a spôsob jeho priznania.Rezort kultúry v predloženom dokumente konštatoval, že definície profesionálneho umelca a iného profesionála v kultúre obsiahnuté v zákone o Fonde na podporu umenia a zákone o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR pokrývajú iba umelcov v slobodnom povolaní a iných profesionálov v kultúre, ktorí vykonávajú profesiu v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu ako samostatne zárobkovú činnosť.„Cieľom návrhu zákona je upraviť status profesionálneho umelca a iného profesionála v kultúre, ktorý bude zahŕňať aj umelcov, respektíve iných profesionálov v kultúre, ktorí vykonávajú umeleckú alebo inú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu, ako podnikateľskú činnosť, a tak ďalej,“ objasnilo ministerstvo.