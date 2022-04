ESPRIT 2022: Kto rozhodne o najlepšom slovenskom jazzovom albume?

Dvadsaťtri nominovaných albumov rezonovalo v ušiach porotcov, ktorí v týchto dňoch posielajú svoje hodnotenie. Čo ich tento rok zo slovenského jazzu zaujalo?

V rozličných súťažiach či anketách rozhoduje o víťazovi porota a práve prestíž a odbornosť jednotlivých porotcov mnoho prezrádza o hodnote samotného ocenenia. Býva zvykom, že porotcovia majú nielen „preskúmaný terén“, ale aj množstvo väzieb či vzťahov s umelcami, ktorých diela posudzujú. Štatút nezávislej medzinárodnej poroty ocenenia ESPRIT je v mnohom iný: jednotliví členovia zväčša nominované projekty, ani samotných umelcov nepoznajú a jediným rozhodovacím kritériom pri počúvaní a hodnotení ostáva kvalita. Práve tá ich dokáže zaujať (či naopak, neosloviť) bez akejkoľvek barličky známosti a sympatie.

Medzinárodná porota ESPRIT pozostáva z popredných hudobných publicistov, pedagógov, dramaturgov a promotérov v oblasti jazzu. Čestným predsedom aktuálneho ročníka je americký spevák a skladateľ JD Walter. V New Yorku pôsobiaci umelec je na domácej scéne aktívny aj ako pedagóg (pôsobil na University of the Arts v Philadelphii) a jeho albumy získali priaznivé hodnotenia magazínu DownBeat. JD Walter má viacero európskych väzieb: sám je absolventom vynikajúceho Conservatory for the Arts v holandskom Amsterdame a v posledných rokoch pôsobí ako hosťujúci profesor na The Prince Claus Conservatory v Groningene.

Prestížna hudobná vzdelávacia organizácia Herbie Hancock Institute of Jazz (kedysi známa ako Thelonious Monk Institute of Jazz) prevzala pred štyrmi rokmi do názvu meno svojho dlhoročného predsedu predstavenstva. V porote ju zastupuje Leonard E. Brown, ktorý v inštitúcii pôsobí ako riaditeľ špeciálnych projektov a tiež stojí za organizovaním International Jazz Competition. Porotcov dopĺňajú David Torreblanca z tímu legendárneho švajčiarskeho Montreux Jazz festival, dramaturg a umelecký riaditeľ drážďanského Jazzclub Tonne Steffen Wilde či manažérka litovského festivalu Vilnius Mama Jazz Judita Bartoševičienė.

Stredoeurópsky región zastupuje Daniel Ryciak, umelecký riaditeľ a koordinátor viacerých poľských festivalov (JAZZtrzębie, Czwartek Jazzowy z Gwiazdą, Jazz w Ruinach / Jazz in Ruins), ktorý zároveň reprezentuje aj Śląski Jazz Club / Sliezsky jazzový klub, najstaršiu poľskú jazzovú organizáciu nepretržite fungujúcu od roku 1956. Český klavirista a skladateľ Jakub Zitko popri pôsobení v rôznorodých jazzových projektoch (avantgardný orchester NUO, elektrojazzové zoskupenie Muff, dlhoročná spolupráca s Davidom Kollerom či Anetou Langerovou) je od roku 2009 dramaturgom pražského klubu Jazz Dock.

Hudobných redaktorov v porote ESPRIT zastupuje Johann Kneihs, známy poslucháčom verejnoprávneho rakúskeho rozhlasu ORF Ö1 z relácií ako „Spielräume“, „Diagonal“ alebo „Jazztime“. Domácim zástupcom je Peter Motyčka, bývalý šéfredaktor časopisu „Hudobný život“ a autor publikácií „Dvadsať rokov Hevhetie“ a „Jazz in Europe: New Music in the Old Continent“, ktorá získala vysoké hodnotenie na stránkach magazínu DownBeat.

Okrem odbornej poroty môže hlasovanie ovplyvniť verejnosť. Do verejného hlasovania Ceny verejnosti ESPRIT za najlepší slovenský jazzový album vydaný v roku 2021 sa od utorka 19. 4. do štvrtka 28. 4. môžu zapojiť všetci priaznivci a fanúšikovia tejto hudby. Slávnostný večer s vyhlásením výsledkov a udelením ocenení ESPRIT prebehne 30. apríla 2022 ako súčasť osláv Medzinárodného dňa jazzu / International Jazz Day pod záštitou UNESCO. Súčasťou ceremoniálu v bratislavskom Divadle P. O. Hviezdoslava, ktorým bude sprevádzať Robo Roth, budú aj koncerty nominovaných umelcov a zoskupení. Vystúpia flautistka a skladateľka Sisa Michalidesová, František Báleš Ansámbel a Ľubomír Gašpar Cimbal Project s hosťujúcou vokalistkou Sisou Fehér. Live stream video bude možné sledovať priamo na stránke jazz.sk a priamy prenos zo slávnostného večera si vypočujú aj poslucháči rádia Devín.

Generálnym partnerom podujatia ESPRIT je softvérová spoločnosť Espirit s. r. o. Umelecké plastiky ocenenia v tvare kontrabasu pre Cenu odbornej poroty vytvoril akademický sochár Juraj Čutek. Z jeho rúk pochádza aj grafika pre laureáta Ceny verejnosti ESPRIT.