Milanovej ministerstvo podporilo v čase pandémie stovky neziskoviek, na ich pomoc vyčlenilo milióny eur (video)

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR podporilo vyše 300 žiadateľov sumou viac ako 5,7 milióna eur. Uviedla to na tlačovom brífingu šéfka rezortu kultúry Natália Milanová OĽaNO ). Dodala, že v procese kontroly sú posledné žiadosti.Milanová tak vyhodnotila finančnú pomoc pre neziskové organizácie v kultúrno-kreatívnom priemysle. Finančnú pomoc získali divadelníci, organizátori festivalov, prevádzkovatelia kultúrnych centier či hudobné zoskupenia.Milanová objasnila, že hodnotenie vo výzve sa riadilo stanovenými parametrami. Doplnila, že bolo potrebné splniť napríklad podmienku dlhodobého pôsobenia v kultúrno-kreatívnom sektore, dokladovať činnosť z minulých rokov a tiež návrh činností do roku 2021.Riaditeľka Mestského divadla Trenčín Zuzana Mišáková na tlačovej konferencii poukázala na to, že pre záujemcov bola dostupná „kalkulačka“, do ktorej sa vypisovali údaje z daňových priznaní za roky 2019 a 2020. Výzva tak bola podľa nej postavená na reálnych číslach a nešlo o vyhodnocovanie komisie.Mišáková zároveň podotkla, že pandémia odhalila zraniteľnosť nezriaďovanej kultúry. Konštatovala, že peniaze pre túto oblasť kultúry predstavujú nevyhnutný základ, na ktorom môže nezávislá kultúra stavať.