Na podporu zelenej ekonomiky by malo ísť viac, plán obnovy ráta so sumou až 2,3 miliardy eur

Nový návrh zvyšuje objem peňazí

Návrh sa ešte môže meniť

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Na podporu zelenej ekonomiky by z plánu obnovy malo napokon ísť 2,3 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR, o ktorom bude v pondelok 26. apríla rokovať Hospodárska a sociálna rada SR (HSR) Rozpočet na environmentálne opatrenia tak oproti návrhu, ktorý v marci do medzirezortného pripomienkového konania posunulo Ministerstvo financií SR vzrástol. Pôvodne vláda pre zelenú ekonomiku vyčlenila 2,17 miliardy eur.Investície boli už v predošlej podobe plánu rozdelené do piatich hlavných oblastí. Nový návrh zvyšuje objem peňazí pre každú z nich. Najviac narástol rozpočet pre opatrenia súvisiace s udržateľnou dopravou. Kým pôvodne bol stanovený na 750 miliónov eur, po novom by na ekologizáciu dopravy malo smerovať 801 miliónov eur. Rozpočet vyčlenený pre zelenú obnovu budov narástol zo 700 na 741 miliónov eur.Financie určené pre dekarbonizáciu priemyslu štát zvýšil o 18 miliónov eur. Namiesto 350 miliónov tak bude na transformáciu regiónu Horná Nitra či zníženie produkcie emisií skleníkových plynov v priemyselnej výrobe investovaných 368 miliónov.Pre podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie bude miesto pôvodných 220 miliónov eur po novom vyčlenených 232 miliónov eur. O deväť miliónov narastie aj rozpočet na opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy. Štát tak v tejto oblasti neinvestuje 150, ale 159 miliónov eur.Súčasná podoba návrhu plánu obnovy nemusí byť konečná. Po schválení HSR bude návrh predložený na schválenie vláde. V prípade schválenia zašle Slovensko dokument na odsúhlasenie do Bruselu, kde bude posudzovaný Európskou komisiou. Následne bude mať vláda ešte čas na dodatočné úpravy dokumentu. Prípadný opravný plán musí Slovensko predložiť do 30. apríla 2022.