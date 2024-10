Miliardár a Trumpov prívrženec Elon Musk je údajne v pravidelnom kontakte s ruským prezidentom Putinom

Hlas republikánov

Národná bezpečnosť

26.10.2024 (SITA.sk) - Americký miliardár Elon Musk , ktorý je kľúčovým spojencom republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa , je posledné dva roky v pravidelnom kontakte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom . Informoval o tom denník The Wall Street Journal.Osoba oboznámená so situáciou, ktorá hovorila pod podmienkou anonymity, potvrdila agentúre The Associated Press, že Musk a Putin boli v kontakte prostredníctvom telefonátov. Podrobnosti o frekvencii hovorov, kedy k nim došlo, ani o ich obsahu však tento zdroj neposkytol.Musk, najbohatší muž sveta, ktorý vlastní automobilku Tesla a sociálnu platformu X, sa stal popredným hlasom republikánov. Do Trumpovej predvolebnej kampane nalial milióny dolárov a premenil platformu X, bývalý Twitter, na sieť obľúbenú u Trumpových priaznivcov. Trump prisľúbil, že ak voľby vyhrá, dá Muskovi úlohu vo svojej administratíve.Musk a Putin opakovane hovorili o osobných záležitostiach, podnikaní a geopolitike, uviedol The Wall Street Journal s odvolaním sa na viacerých súčasných a bývalých amerických, európskych a ruských predstaviteľov. Počas jedného rozhovoru Putin požiadal Muska, aby neaktivoval svoj satelitný systém Starlink nad Taiwanom ako láskavosť pre čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga , ktorého väzby s Putinom sa zintenzívnili, informoval denník.Telefonické rozhovory medzi Muskom a Putinom Rusko popiera. Musk v roku 2022 povedal, že s Putinom hovoril iba raz, v telefonáte pred 18 mesiacmi zameranom na vesmír. Muskove kontakty s Putinom vyvolávajú otázky, aj pokiaľ ide o americkú národnú bezpečnosť vzhľadom na prácu jeho spoločností pre vládu. Muskova firma SpaceX napríklad má miliardové príjmy ako partner amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír.