Rastúca chudoba je podľa PS Ficovou vizitkou, po prvom roku vlády sa lepšie žije len členom koalície 

Vláda nesplnených sľubov

Sociálni netvori

Chodiace peňaženky

26.10.2024 (SITA.sk) - Po prvom roku Ficovej vlády sa lepšie žije len členom vlády, ľuďom sa žije horšie. Tvrdí to opozičné Progresívne Slovensko (PS) pri odpočte krokov vlády v ekonomickej a sociálnej oblasti. Poukazuje na to, že pre vyššiu DPH bude všetko drahšie.„Vláda nás ešte viac zadlžuje a dusí ekonomiku nezmyselnou transakčnou daňou. V celej V4 sme najhorší v čerpaní eurofondov a napriek tomu si oni kráľovsky zvýšili platy a udelili renty,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka Podľa neho je to vláda nesplnených sľubov, v PS preto spustili kampaň zameranú na sklamaných voličov koalície. Europoslanec Ľudovít Ódor zdôraznil, že vláda neprijala žiadne opatrenia pre podporu ekonomického rastu či zvýšenie životnej úrovne regiónov.„Ministri asi súťažia v tom, ktorý rezort dokáže viac zaostávať. Premiérskou témou nie je zdravotníctvo, školstvo ani sociálne veci, ale Robert Fico ,“ myslí si Ódor. Podľa neho vláda nezvláda ani čerpanie peňazí, ktoré dostáva Slovensko z Európskej únie. „Mladých ľudí vyháňajú za hranice a neponúkajú im žiadnu perspektívu zlepšenia situácie,” uviedol europoslanec.Podľa poslanca Národnej rady Štefana Kišša robí vláda presný opak toho, čo sľubovala pred voľbami a namiesto sociálnych istôt ľuďom doručila Ficovu drahotu, ktorá bude trojčlennú rodinu stáť ročne 920 eur.„Namiesto lacnejších potravín doručili antisociálny rozpočet, ktorý sa dotkne najohrozenejších skupín a ceny potravín budú kvôli inflácii rásť rýchlejšie ako všetko ostatné. Sľubovali si zmraziť platy, no tie si ešte zdvojnásobili. Na platy a životnú úroveň bežných ľudí kašlú. Sociálni netvori by rozpočet a konsolidáciu nerobili inak,” povedal Kišš.Podpredsedníčka PS Simona Petrík poukázala na alarmujúce štatistiky o raste počtu ľudí, ktorí sú na Slovensku ohrození chudobou a dodala, že čísla budú ešte rásť. Zásadné zvýšenie DPH ožobračí podľa nej práve jednorodičovské domácnosti, mnohopočetné rodiny či najchudobnejších dôchodcov.„‚Sociálny demokrat' Fico vládne na Slovensku už štrnásty rok a rastúca chudoba je jeho vizitkou. Sociálny dialóg umiera a proti vláde sa po roku búria nielen zamestnávatelia, ale aj odbory a samosprávy. Ľudia sú pre túto vládu zjavne len chodiace peňaženky. A už o chvíľu v nich nemusia mať nič,” uzavrela Petrík.