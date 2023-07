Miliardár Cardone je vo svete vnímaný ako business ikona a svoje know how odovzdá aj na Slovensku

Marketingový poradca číslo 1

Zo 100 dolárov miliónový biznis

Ďalšie známe mená

Pre koho je konferencia určená?

25.7.2023 (SITA.sk) - Grant Cardone, celosvetovo uznávaný podnikateľ, stratég, jeden z najznámejších biznis coachov 21. storočia, investor, ktorý dokázal, že so 100 dolármi vo vrecku vie vybudovať akýkoľvek biznis v hodnote 5,5 milióna dolárov a to za expresných 90 dní, pricestuje do Bratislavy.Na 10.ročníku Empire Con, jednej z najväčších nezávislých konferencií o podnikaní a business networkingu v Európe, odokryje tajomstvo svojho úspechu.Už 4. a 5. novembra 2023 sa Bratislava, konkrétne Zimný štadión – Tipos Aréna, premení na Mekku úspešného podnikania. Na Empire Con 10x konferencii, pred zrakmi niekoľko tisíc návštevníkov, sa predstaví skupina najlepších business mentorov sveta, na čele s Grantom Cardonem.Dvojdňovú konferenciu, zameranú na sales a leadership, má na svedomí úspešný slovenský networker David Zbojek, ktorý aktuálne buduje jednu z najväčších komunít networkingu v Európe. Mladému vizionárovi sa podaril unikátny kúsok, nakoľko dostal Cardoneho do Európy po 8 dlhých rokoch.Grant Cardone je jeden z najlepších a najznámejších biznis coachov 21. storočia, autor 11 knižných publikácií, z ktorých každá bola zaradená na zoznam najpredávanejších kníh NewYork Times, vrátane knihy “The 10X Rule“. Je tiež zakladateľom konferencie The 10X Movement&The 10X Growth Conference, najväčšej svetovej konferencie o podnikaní a podnikateľoch, kde učí, ako z desať násobiť svoj príjem!Cardone vlastní a prevádzkuje sedem súkromných spoločností a investičnú firmu v oblasti nehnuteľností, s názvom Cardone Capital. Úspešný podnikateľ, označený časopisom Forbes za marketingového poradcu číslo 1, je súčasťou druhej série reality show Discovery Channel, s názvom Undercover Billionaire.I Bratislavské podujatie ide ruka v ruke s Grantovým vyjadrením a bude sa niesť v jeho duchu.„Prišiel za mnou Discovery Channel a spýtal sa ma 'hej, mohol by si vybudovať biznis v hodnote miliónov dolárov len so 100 dolármi a to bez použitia svojho mena?' Pre väčšinu ľudí by to bolo úplne nemožné urobiť ani za celý život. No mne sa to podarilo. A ukážem vám krok za krokom presne, ako som to urobil ja a hlavne, ako to dokážete vy."Z predajcu áut sa vypracoval na realitného mága, ktorý má v portfóliu viac ako štyri miliardy v nehnuteľnostiach. „Podľa mňa neexistuje nikto lepší, kto by vedel na tému budovania tímu a firmy učiť lepšie ako on. Pre mňa a môj tím to boli mesiace vyjednávaní, ale najťažšie bolo naše rozhodnutie, keďže celková cena účasti takej obrovskej kapacity je na úrovni áčkových spevákov...,“ hovorí organizátor.Zároveň priznáva, že sa poriadne buchol po vrecku, a to nie len v prípade mega úspešného businessmana.Na rovnakom pódiu sa totiž predstavia i ďalšie známe mená! A to Grantova manželka, Elena Cardone, ktorá svoju kariéru započala v Hollywoode a stala sa z nej knižná autorka, podnikateľka, producentka eventov, mentorka a verejná rečníčka.O slovo sa prihlási i Jessie Lee Ward alias BossLee, ktorá je vnímaná ako mimoriadne úspešná podnikateľka, business coach, networkingová špecialistka, ktorá to dotiahla do Million Dollar Hall of Fame. Jessie je známa tým, že zdieľa veľmi efektívne obchodné tipy a stratégie so svojimi sledovateľmi a ako na to, ponúkne i účastníkom Empire Con 10x konferencie.Zastúpenie na podujatí budú mať i domáce hviezdy v oblasti networkingu a podnikania. Ako posunúť biznis, vlastnú značku a nadväzovanie kontaktov na vyšší level predvedie samotný organizátor a zakladateľ značky Empire Con, David Zbojek so svojou polovičkou Adrianou Zbojek, ktorá bude ďalšou prednášajúcou.Okrem vzdelávania, cenných rád a tipov ako zefektívniť podnikanie, si návštevníci podujatia odnesú i umelecký zážitok. „Už dnes sa môžu tešiť na celkovo 8 dynamických dych berúcich show vrátane vystúpenia Dary Rolins a Rytmusa. Naše konferencie nie sú len o tom najlepšom knowhow, ale tak isto po umeleckej stránke siahame po tom najlepšom,“ približuje Zbojek.A pre koho je vlastne konferencia určená? „Je pre ľudí, ktorí sa rozhodnú znásobiť a zefektívniť svoj biznis a pochopili, že podnikanie nie je 'One Man Show'. Konferencia je zameraná na budovanie tímu a získavanie kvalitných ľudí, ktorí dopomôžu vybudovať silnú a stabilnú firmu,“ vysvetľuje David Zbojek.„Mne to trvalo pätnásť rokov, kým som dosiahol svoj prvý milión a bola to dlhá a náročná cesta. Ak by som mal za sebou tím, ktorý momentálne vediem a mal poznatky, ktoré mám teraz, prvý milión by som zarobil o desať rokov skôr,“ priznáva podnikateľ, že v kontaktoch je sila a niekoľko šikovných hláv môže dosiahnuť omnoho viac ako jedna.Podrobnejšie informácie o konferencii, prednášajúcich, vstupenkách, sú dostupné na www.empirecon.sk a v sieti Ticketportal.