Orbánove výroky sú neprijateľné a podľa Sulíka znejú ako odkaz, že odtrhnuté územie si môžu Maďari kedykoľvek zobrať

25.7.2023 (SITA.sk) - Voči výrokom maďarského premiéra Viktora Orbána sa ohradila aj strana Sloboda a Solidarita , ktorá zdôrazňuje, že je neprijateľné, aby náš južný sused akýmkoľvek spôsobom spochybňoval suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky."Slová Viktora Orbána sú ešte vážnejšie, keďže Rusko už druhý rok vedie agresívnu vojnu na Ukrajine. Orbánov výrok totiž znie ako odkaz Slovákom, že odtrhnuté územie si môžu Maďari kedykoľvek zobrať, a to dokonca s dodatkom, že Viktor Orbán je priateľom Vladimíra Putina, " uviedol predseda strany Richard Sulík. Podľa tímlídra SaS pre zahraničné veci Juraja Drobu je správne, že si ministerstvo zahraničných vecí predvolalo maďarského veľvyslanca."Orbánove výroky sú zbytočné a domnievam sa, že svojou rétorikou sa snaží zakrývať suterén, do ktorého dostal Maďarsko svojou politikou - ekonomicky aj medzinárodne. Spochybňovať právo na existenciu svojho suseda nepatrí do úst slušného politika v 21. storočí," zhodnotil Droba.