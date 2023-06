Miliardy z eurofondov ešte možno zachrániť. Raši predstavil možnosti, ktoré by Slovensku pomohli najviac (video)

Najlepšia možnosť

Energetická pomoc

Fázovanie projektov

6.6.2023 (SITA.sk) -Hrozbu prepadnutia miliárd z eurofondov v rámci dobiehajúceho programového obdobia 2014 až 2020 možno ešte odvrátiť.Opozičný Hlas-SD to tvrdí s tým, že úradnícka vláda musí vyvinúť maximálne úsilie na záchranu nevyčerpaných európskych zdrojov, z ktorých ostáva do konca roka využiť viac ako štyri miliardy eur. Strana zároveň vyzvala kabinet k viacerým opatreniam proti strate finančných prostriedkov Európskej únie. Podpredseda Hlasu a poslanec Národnej rady SR Richard Raši na brífingu v utorok informoval, že vláda by mohla napríklad požiadať Európsku komisiu o predĺženie možnosti čerpať európske peniaze o jeden rok dlhšie. To je podľa neho najlepšia možnosťou, ktorá by Slovensku pomohla najviac.„Myslím si, že Európska komisia bude ochotná nám pomôcť a keď sa nám podarí predĺžiť čerpanie eurofondov, nestratíme ani jedno euro,“ uviedol Raši.Vláda by podľa Hlasu mala tiež presunúť z nevyčerpaných eurofondov 1,5 miliardy eur na energetickú pomoc pre zraniteľné domácnosti. Plánovala to predtým už predchádzajúca vláda na základe iniciatívy Európskej komisie.„Keď hrozí, že stratíme európske peniaze, vláda je povinná využiť európsku iniciatívu pre pomoc zraniteľným domácnostiam. Vláda by mala okamžite využiť tzv. finančné nástroje, čiže pôžičky pre Slovenský investičný holding alebo pre Štátny fond rozvoja bývania,“ pokračoval Raši.Takto možno podľa neho presunúť z eurozdrojov niekoľko sto miliónov eur a používať ich až do roku 2025. Ako ďalšiu možnosť záchrany prostriedkov spomenul fázovanie projektov a časť zdrojov financovať z eurofondov v novom programovom období.Raši očakával, že boj za záchranu eurofondov začne riešiť od prvého dňa úradnícka vláda.„Nová vicepremiérka pre eurofondy zatiaľ nepredložila žiaden ucelený materiál, ako ich zachrániť. Reportovanie o čerpaní na rokovaniach vlády, v čase, keď na vyčerpanie miliárd eur zostáva sedem mesiacov, je žalostne málo,“ upozornil podpredseda Hlasu. Očakáva, že vláda predstaví riešenia na záchranu eurofondov.