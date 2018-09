Milión e-áut na nemeckých cestách by malo byť realitou do roku 2022

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Berlín 19. septembra (TASR) - Cieľ nemeckej vlády dostať na miestne cesty milión elektrických vozidiel už do roku 2020 sa podľa všetkého nenaplní. Poukázala na to Národná platforma elektromobility (NPE), ktorá v najnovšej správe uviedla, že vzhľadom na súčasné trendy na trhu by sa cieľ mal posunúť o dva roky neskôr.NPE tak potvrdila to, čo sa očakávalo už dávnejšie. Nemecká kancelárka Angela Merkelová už minulý rok uviedla, že stanovený cieľ, ktorý vychádzal práve z očakávaní NPE ešte z roku 2010, Nemecko podľa všetkého nesplní. Najnovšie NPE uvádza, že milión e-áut by po nemeckých cestách malo jazdiť do roku 2022.V medzinárodnom porovnaní Nemecko zaostáva za Čínou, USA aj Nórskom. Podľa NPE je za slabším tempom predaja elektrických áut v Nemecku v porovnaní s odhadmi viacero faktorov, medzi nimi vysoká cena, ako aj fakt, že v minulom období bolo na trhu omnoho menej modelov. Aj v oblasti infraštruktúry sa nepostupuje tak rýchlo, ako sa čakalo a počet verejne dostupných dobíjacích staníc bude potrebné ešte zvýšiť.Napriek tomu je Merkelová optimistická. Ako v stredu povedala, aj napriek problémom sa podarilo urobiť nemalý pokrok.