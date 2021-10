Miliónový biznis s gastrolístkami treba zastaviť, Republiková únia zamestnávateľov žiada zmenu

Emitenti gastrolístkov sú vo výhode

Daňovo uznaný výdavok

Zamestnanci si mohli vybrať

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vyzýva poslancov Národnej rady SR , aby konečne zastavili miliónový biznis vydavateľov stravných lístkov. Súčasná právna úprava je podľa zamestnávateľov v neprospech zamestnancov, ktorí si vyberú finančný príspevok. Zákonodarcov preto vyzývajú, aby tieto nedostatky odstránili.Parlamentom schválená novela Zákonníka práce mala zdobrovoľniť gastrolístky a ukončiť monopol vydavateľov straveniek. „Textácia však daňovo znevýhodnila finančný príspevok," povedal na tlačovej besede viceprezident RÚZ Jozef Špirko Slobodná voľba medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravu tak podľa neho v skutočnosti nie je slobodnou voľbou, keďže využívanie gastrolístkov je stále daňovo výhodnejšie ako poberanie finančného príspevku na stravu. Poukázal na to, že súčasný stav veľmi vyhovuje emitentom stravných lístkov.„Ich obrovská mediálna lobistická kampaň sa dostáva až k poslancom," povedal Špirko. Parlament by mal pritom rokovať v druhom čítaní o návrhu novely Zákonníka práce, ktorým sa má zrovnoprávniť zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie. „Máme obavy, či táto novela nebude stiahnutá," tvrdí Špirko.Parlament koncom júna posunul do druhého čítania poslanecký návrh novely Zákonníka práce, ktorým sa má zrovnoprávniť zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie.Zamestnávateľ bude môcť svojmu zamestnancovi prispievať na stravovanie stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom na stravovanie veľkorysejšie, a to až do 100 percent sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.Takýto príspevok bude považovaný za daňovo uznaný výdavok pre zamestnávateľa a nebude sa zamestnancom zdaňovať daňou z príjmov zo závislej činnosti. Národná rada SR by mala o tomto návrhu rokovať v druhom čítaní na utorkovej schôdzi.Rezort financií pritom považuje nerovnosť v zdaňovaní gastrolístkov a príspevkov na stravovanie od určitej výšky príspevku za odôvodnenú.Zdaňovanie finančného príspevku na stravovanie, ak ho zamestnávateľ poskytuje nad limit ustanovený v Zákonníku práce, sa podľa ministerstva financií zaviedlo pre zamedzenie motivácie nahrádzať zdaniteľnú mzdu poskytovaním príspevku na stravovanie, ktorý by bol od dane oslobodený. Týmto krokom by podľa ministerstva financií nastávala neželaná daňová optimalizácia.Od začiatku marca tohto roka dostali zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Právo výberu sa týka len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení.Zamestnanec je svojím výberom viazaný dvanásť mesiacov. Zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť, či budú postupovať podľa novej právnej úpravy hneď od marca tohto roka alebo toto rozhodnutie urobia najneskôr do konca tohto roka.Zamestnávatelia tak dostali priestor vyriešiť si zmluvné vzťahy k emitentom stravovacích poukážok a dohodnúť si pravidlá pre výber zo strany zamestnancov.