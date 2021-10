Taraba sa pustil do Čaputovej dcéry, útok na politika cez jeho deti je podľa prezidentky absolútne dno

aktualizované 19. októbra, 14:28



Ľudská zloba a hlúposť

Šikana môže viesť k tragédii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.10.2021 (Webnoviny.sk) -Prezidentka Zuzana Čaputová považuje útok na političku alebo politika cez jeho deti za politické dno. Konštatovala to vo svojom profile na sociálnej sieti. Reagovala tak na vyjadrenie poslanca Národnej rady SR Tomáša Tarabu.Taraba na sociálnej sieti posmešne komentoval fotku prezidentkinej 17-ročnej dcéry, ktorá v nedeľu 17. októbra vystúpila na módnej prehliadke Fashion Live.Podľa Čaputovej by sa Taraba o jej dcéru nikdy nezaujímal, ak by ona nebola prezidentkou. „Ľudskej zlobe a hlúposti musím v živote čeliť, ale moje deti z toho vynechajte,“ zdôraznila prezidentka. K statusu poslanca sa vyjadrila aj Polícia SR, podľa ktorej útok na mladistvú osobu podnecuje nenávisť a šikanu.„Osoba, ktorá by mala byť vysokou autoritou, sa rozhodla podhodiť na verejný lynč mladistvé dievča, ktoré nemá ani 18 rokov. Je úplne jedno, o koho dcéru ide. Je to bezbrehý útok na dieťa len kvôli jeho vzhľadu,“ uviedli policajti vo svojom profile na sociálnej sieti.Polícia dodala, že to, čo Taraba urobil, je exemplárny prípad šikanovania cez internet. „Je to stredovek. Je to niečo, proti čomu Policajný zbor roky bojuje. Je to názorná ukážka toho, že bezcitné správanie na internete môže dosiahnuť taký rozmer šikany, ktorý môže viesť k tej najväčšej ľudskej tragédii,“ uzatvára polícia.