|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 7.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vanda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. februára 2026
Milióny dievčat na svete sú ohrozené ženskou obriezkou, OSN nalieha na zastavenie zvrátenej praxe
Približne 4,5 milióna dievčat na celom svete - mnohé mladšie ako päť rokov - je tento rok ohrozených mrzačením ženských pohlavných orgánov. V piatok na to upozornili lídri
Zdieľať
7.2.2026 (SITA.sk) - Približne 4,5 milióna dievčat na celom svete - mnohé mladšie ako päť rokov - je tento rok ohrozených mrzačením ženských pohlavných orgánov. V piatok na to upozornili lídri Organizácie Spojených národov (OSN) a naliehali na ďalšie kroky na zastavenie tejto zvrátenej praxe.
V spoločnom vyhlásení vedúci predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Detského fondu OSN (UNICEF) a niekoľkých ďalších agentúr OSN potvrdili svoj záväzok úplne odstrániť mrzačenie ženských pohlavných orgánov.
„Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je porušením ľudských práv a nemožno ho žiadnym spôsobom ospravedlniť,“ uviedli vedúci predstavitelia agentúr a dodali: „Ohrozuje fyzické a duševné zdravie dievčat a žien a môže viesť k vážnym, celoživotným komplikáciám.“
Mrzačenie ženských pohlavných orgánov zahŕňa čiastočné alebo úplné odstránenie vonkajších ženských pohlavných orgánov alebo iné poranenia ženských pohlavných orgánov. Môže viesť k vážnym zdravotným problémom vrátane infekcií, krvácania, neplodnosti a komplikácií pri pôrode.
Podľa OSN Women sa odhaduje, že 230 miliónov dievčat a žien, ktoré dnes žijú, podstúpilo mrzačenie pohlavných orgánov, pričom táto prax sa zvyčajne vykonáva na mladých dievčatách pred dosiahnutím puberty.
Zdroj: SITA.sk - Milióny dievčat na svete sú ohrozené ženskou obriezkou, OSN nalieha na zastavenie zvrátenej praxe © SITA Všetky práva vyhradené.
V spoločnom vyhlásení vedúci predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Detského fondu OSN (UNICEF) a niekoľkých ďalších agentúr OSN potvrdili svoj záväzok úplne odstrániť mrzačenie ženských pohlavných orgánov.
„Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je porušením ľudských práv a nemožno ho žiadnym spôsobom ospravedlniť,“ uviedli vedúci predstavitelia agentúr a dodali: „Ohrozuje fyzické a duševné zdravie dievčat a žien a môže viesť k vážnym, celoživotným komplikáciám.“
Mrzačenie ženských pohlavných orgánov zahŕňa čiastočné alebo úplné odstránenie vonkajších ženských pohlavných orgánov alebo iné poranenia ženských pohlavných orgánov. Môže viesť k vážnym zdravotným problémom vrátane infekcií, krvácania, neplodnosti a komplikácií pri pôrode.
Podľa OSN Women sa odhaduje, že 230 miliónov dievčat a žien, ktoré dnes žijú, podstúpilo mrzačenie pohlavných orgánov, pričom táto prax sa zvyčajne vykonáva na mladých dievčatách pred dosiahnutím puberty.
Zdroj: SITA.sk - Milióny dievčat na svete sú ohrozené ženskou obriezkou, OSN nalieha na zastavenie zvrátenej praxe © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Viktor Orbán sa zúčastní na inauguračnom zasadnutí Trumpovej Rady mieru vo Washingtone
Viktor Orbán sa zúčastní na inauguračnom zasadnutí Trumpovej Rady mieru vo Washingtone
<< predchádzajúci článok
Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror, odkázal šéf litovskej diplomacie Putinovi
Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror, odkázal šéf litovskej diplomacie Putinovi