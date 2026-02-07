Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 7.2.2026
 Meniny má Vanda
 Zo zahraničia

07. februára 2026

Milióny dievčat na svete sú ohrozené ženskou obriezkou, OSN nalieha na zastavenie zvrátenej praxe


Tagy: Ľudské práva obriezka ženské pohlavné orgány

Približne 4,5 milióna dievčat na celom svete - mnohé mladšie ako päť rokov - je tento rok ohrozených mrzačením ženských pohlavných orgánov. V piatok na to upozornili lídri



gettyimages 1185866121 676x450 7.2.2026 (SITA.sk) - Približne 4,5 milióna dievčat na celom svete - mnohé mladšie ako päť rokov - je tento rok ohrozených mrzačením ženských pohlavných orgánov. V piatok na to upozornili lídri Organizácie Spojených národov (OSN) a naliehali na ďalšie kroky na zastavenie tejto zvrátenej praxe.


V spoločnom vyhlásení vedúci predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Detského fondu OSN (UNICEF) a niekoľkých ďalších agentúr OSN potvrdili svoj záväzok úplne odstrániť mrzačenie ženských pohlavných orgánov.

„Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je porušením ľudských práv a nemožno ho žiadnym spôsobom ospravedlniť,“ uviedli vedúci predstavitelia agentúr a dodali: „Ohrozuje fyzické a duševné zdravie dievčat a žien a môže viesť k vážnym, celoživotným komplikáciám.“

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov zahŕňa čiastočné alebo úplné odstránenie vonkajších ženských pohlavných orgánov alebo iné poranenia ženských pohlavných orgánov. Môže viesť k vážnym zdravotným problémom vrátane infekcií, krvácania, neplodnosti a komplikácií pri pôrode.

Podľa OSN Women sa odhaduje, že 230 miliónov dievčat a žien, ktoré dnes žijú, podstúpilo mrzačenie pohlavných orgánov, pričom táto prax sa zvyčajne vykonáva na mladých dievčatách pred dosiahnutím puberty.


Zdroj: SITA.sk - Milióny dievčat na svete sú ohrozené ženskou obriezkou, OSN nalieha na zastavenie zvrátenej praxe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ľudské práva obriezka ženské pohlavné orgány
nasledujúci článok >>
Viktor Orbán sa zúčastní na inauguračnom zasadnutí Trumpovej Rady mieru vo Washingtone
<< predchádzajúci článok
Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror, odkázal šéf litovskej diplomacie Putinovi

