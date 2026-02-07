Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

07. februára 2026

Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror, odkázal šéf litovskej diplomacie Putinovi


Rusko-ukrajinský konflikt

Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin iba blufuje o prímerí v oblasti ...



lithuania_greece_76087 676x451 7.2.2026 (SITA.sk) - Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin iba blufuje o prímerí v oblasti energetiky a naďalej pokračuje v terorizovaní Ukrajincov využívaním zimy ako zbrane. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Budrys to uviedol v príspevku na platforme X.


Podľa Budrysa Rusko stupňuje svoju agresiu cez nočné útoky na civilnú energetickú infraštruktúru Ukrajiny, vrátane objektov súvisiacich s jadrovou energiou. Minister ich označil za vojnové zločiny a zdôraznil potrebu skutočnej zodpovednosti a reakcie Medzinárodného trestného súdu.

"Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror," povedal Budrys.

Litva nedávno venovala Ukrajine generátory v hodnote 2,4 milióna eur na pomoc s dôsledkami týchto útokov. Minister vyzval medzinárodné spoločenstvo na zvýšenie snáh a jednotu voči Rusku. „Iba sila, solidarita a zodpovednosť môžu prinútiť ukončiť jeho agresívnu vojnu,“ skonštatoval Budrys.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror, odkázal šéf litovskej diplomacie Putinovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Rusko-ukrajinský konflikt
Milióny dievčat na svete sú ohrozené ženskou obriezkou, OSN nalieha na zastavenie zvrátenej praxe
52-ročný vodič narazil s Golfom do stromu a na mieste zomrel, z auta zostal iba vrak

