Sobota 7.2.2026
Meniny má Vanda
|
07. februára 2026
Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror, odkázal šéf litovskej diplomacie Putinovi
Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin iba blufuje o prímerí v oblasti ...
7.2.2026 (SITA.sk) - Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin iba blufuje o prímerí v oblasti energetiky a naďalej pokračuje v terorizovaní Ukrajincov využívaním zimy ako zbrane. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Budrys to uviedol v príspevku na platforme X.
Podľa Budrysa Rusko stupňuje svoju agresiu cez nočné útoky na civilnú energetickú infraštruktúru Ukrajiny, vrátane objektov súvisiacich s jadrovou energiou. Minister ich označil za vojnové zločiny a zdôraznil potrebu skutočnej zodpovednosti a reakcie Medzinárodného trestného súdu.
"Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror," povedal Budrys.
Litva nedávno venovala Ukrajine generátory v hodnote 2,4 milióna eur na pomoc s dôsledkami týchto útokov. Minister vyzval medzinárodné spoločenstvo na zvýšenie snáh a jednotu voči Rusku. „Iba sila, solidarita a zodpovednosť môžu prinútiť ukončiť jeho agresívnu vojnu,“ skonštatoval Budrys.
Zdroj: SITA.sk - Nechať ľudí mrznúť v tme pri klesajúcich teplotách je čistý teror, odkázal šéf litovskej diplomacie Putinovi © SITA Všetky práva vyhradené.
