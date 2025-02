Milióny eur môžu prepadnúť, vláda zatajuje informácie o eurofondoch, tvrdí Remišová – VIDEO

Vláda informácie všemožne utajuje

Remišová: Peniaze z eurofondov pravdepodobne prepadli

Problém je aj s peniazmi na obnovu nemocníc

19.2.2025 (SITA.sk) - V stredu vláda Roberta Fica prerokovala a vzala na vedomie štyri riadne zaradené a dôležité body, ktoré sa týkajú čerpania európskych peňazí v Programe Slovensko a v programe pre rybné hospodárstvo, o pokroku využitia prostriedkov v Pláne obnovy , a materiál nazvaný Akčný plán opatrení s cieľom zabezpečiť vyčerpanie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka pre poľnohospodárov Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozorňuje, že ani jeden zo štyroch materiálov na vláde nie je riadne zverejnený a vláda informáciu utajuje s tým, že je to len ústna informácia.„Je zrejmé, že vláda sa snaží utajiť a pred občanmi zakryť svoje zlyhania v čerpaní európskych peňazí. Za našej vlády sme materiály o čerpaní eurofondov riadne a pravidelne zverejňovali, vrátane pokroku jednotlivých ministerstiev, a podarilo sa nám vyčerpať na 100 % staré eurofondy v prospech ľudí. Minister Raši, minister Takáč a podpredseda vlády Kmec sedia na miliardách eur, z ktorých ľudia nemajú nič, pretože títo páni sú neschopní tieto peniaze dostať k ľuďom. Čo potrebuje táto vláda utajiť, keď nezverejňuje riadne dokumenty?” pýta sa Remišová.Remišová tiež upozornila, že minister Richard Takáč sa dušoval, že žiadne peniaze pre farmárov mu neprepadnú. Ešte v októbri Remišová upozornila, že do konca roka 2024 minister Takáč musí vyčerpať 267 miliónov eur. Je takmer isté, že to nestihol a časť z týchto peňazí na konci roku 2024 prepadla, no minister to tají pred ľuďmi, farmármi a potravinármi. Zároveň minister zrušil výzvu pre farmárov, výzvu pre potravinárov ani nevyhlásil.„Minister pôdohospodárstva radšej nechá peniaze prepadnúť a pošle ich nazad do Bruselu, akoby ich mal dať našim farmárom a podporiť slovenské lacnejšie potraviny,” kritizuje Remišová.Zároveň Remišová hovorí, že podľa jej informácií má vláda problém aj s peniazmi v Pláne obnovy, špeciálne na obnovu nemocníc. “Čerpanie eurofondov pod vedením Richarda Rašiho v Programe Slovensko je tiež čistá katastrofa. Ministerstvo regionálneho rozvoja dokázalo za posledný mesiac zvýšiť čerpanie len o 0,23 %, čím sme sa dostali na smiešnych 3,27 % z celkovej alokáciea pri tomto tempe budeme eurofondy dočerpávať ešte 43 rokov. Zároveň minister Raši tají všetky informácie o pokroku jednotlivých ministrov a svojho ministerstva. Ľudia by totiž zistili, že zatiaľčo ľudia si musia uťahovať opasky, vláda necháva miliardy prepadnúť,” povedala Remišová.“Vyzývame vládu, aby transparentne zverejňovala informácie zo svojich rokovaní, a neutajovala pred občanmi svoje zlyhania! Budeme si pýtať informácie aj podľa infozákona, ale je neakceptovateľné, aby ministri tieto informácie pred ľuďmi tajili,” uzavrela Remišová.