Prezidentovi Pellegrinimu nepostačí len rekonštrukcia vlády, od Fica chce aj parlamentnú väčšinu s podpismi – VIDEO

Chce parlamentnú väčšinu

Konkrétny návrh ešte nie je

19.2.2025 (SITA.sk) - Keď premiér Robert Fico Smer-SD ) príde s konkrétnym návrhom na rekonštrukciu vlády SR do paláca, prezident Peter Pellegrini bude mať jednu podmienku.Ako priblížil v stredu na tlačovej besede v Komárne, s premiérom Robertom Ficom sa zhodli na tom, že súčasťou tohto návrhu bude preukázanie, že poslanci, ktorí nateraz odmietajú podporovať vládu, svojím podpisom potvrdia, že po rekonštrukcii vlády budú vládnu koalíciu podporovať.„To znamená, aby premiér týmito podpismi pri návrhu na zmenu vlády preukázal, že stále disponuje parlamentnou väčšinou, čo mu dáva potom legitímny mandát na to, aby takéto zmeny vykonal," uviedol prezident.Pellegrini doplnil, že situáciu veľmi pozorne sleduje, dostáva pravidelné informácie. Podmienku, ktorú dal predsedovi vlády, považuje za jednu z kľúčových k tomu, aby bol Prezidentský palác súčinný s predsedom vlády pri riešení súčasnej krízy. Ako avizovala hlava štátu, konkrétny návrh na stole nateraz nie je. Ak bude, tak sa k nemu prezident vyjadrí samostatne a súčasne okomentuje prípadné zmeny.„Zatiaľ nemám avizované zo strany premiéra, kedy by chcel do Prezidentského paláca prísť s konkrétnym návrhom na rekonštrukciu vlády. Pravdepodobne rokovania ešte prebiehajú. Zároveň nemám od neho ani návrh definitívneho znenia rekonštrukcie vlády, nakoľko tiež ešte nie je známa definitívna dohoda s poslancami, ktorí sa rozhodujú, že budú podporovať vládnu koalíciu za cenu zisku podielu na moci," uzavrel prezident.