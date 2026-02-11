|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 11.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dezider
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. februára 2026
Milióny z Plánu obnovy preverí parlament, poslanecký prieskum ide kontrolovať nákup hasičských vozidiel – VIDEO
Členovia parlamentného brannobezpečnostného výboru v stredu odsúhlasili opozičný návrh na poslanecký prieskum v
Zdieľať
11.2.2026 (SITA.sk) - Členovia parlamentného brannobezpečnostného výboru v stredu odsúhlasili opozičný návrh na poslanecký prieskum v Hasičskom a záchrannom zbore. Za prieskum, ktorý má objasniť okolnosti nákupu nových hasičských vozidiel, hlasovalo všetkých 12 prítomných členov.
„Koluje značné množstvo informácií a materiálov ohľadne vozidiel, ktoré sú obstarávané z Plánu obnovy,“ vyhlásil člen výboru Juraj Krúpa (SaS). Pokiaľ ide o termíny prieskumu, Krúpa podľa vlastných slov navrhne niekoľko termínov, na ktorých sa členovia výboru môžu dohodnúť. Lehota na uskutočnenie prieskumu je podľa uznesenia výboru do 10. apríla.
Strana SaS ešte minulý týždeň upozornila, že spoločnosť, ktorá dodáva štátu nové hasičské vozidlá, postúpila pohľadávku za tieto autá inej spoločnosti, čo poslanec Juraj Krúpa podľa vlastných slov považuje za podozrivé. Pripomenul, že cena za vozidlá predstavuje 46 miliónov eur a nákup je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.
Zároveň sa poslanec pýta, či dodávateľská firma nebude tieto peniaze potrebovať. „Môj názor je, že toto môže byť akési opatrenie, ako si zabezpečiť peniaze z tohto biznisu,“ skonštatoval Krúpa s tým, že na celú vec by sa mal pozrieť Úrad boja proti organizovanej kriminalite. „Keď predávate pohľadávku, to znamená, že nemáte cashflow,“ uviedol Krúpa.
Krúpova kolegyňa Martina Bajo Holečková v tejto súvislosti povedala, že všetky nové hasičské autá mali byť rezortu vnútra dodané do septembra 2025. V januári tohto roku však podľa nej bolo dodaných len 29 vozidiel. „My od začiatku hovoríme, že nákup týchto áut je jeden obrovský predražený podvod,“ vyhlásila Holečková.
Podľa Prezídia Hasičského a záchranného zboru by všetkých 80 kusov nových hasičských vozidiel AHZS 1B na základe platnej rámcovej dohody mali mať k dispozícii do konca júna. „Dodávka automobilov hasičskej záchrannej služby AHZS 1B prebieha v súlade s uzatvorenou rámcovou dohodou. Čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie je realizované v súlade s platnými pravidlami a zmluvnými podmienkami,“ zdôraznili hasiči.
Zdroj: SITA.sk - Milióny z Plánu obnovy preverí parlament, poslanecký prieskum ide kontrolovať nákup hasičských vozidiel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Koluje značné množstvo informácií a materiálov ohľadne vozidiel, ktoré sú obstarávané z Plánu obnovy,“ vyhlásil člen výboru Juraj Krúpa (SaS). Pokiaľ ide o termíny prieskumu, Krúpa podľa vlastných slov navrhne niekoľko termínov, na ktorých sa členovia výboru môžu dohodnúť. Lehota na uskutočnenie prieskumu je podľa uznesenia výboru do 10. apríla.
Postúpenie pohľadávky vyvolalo otázky
Strana SaS ešte minulý týždeň upozornila, že spoločnosť, ktorá dodáva štátu nové hasičské vozidlá, postúpila pohľadávku za tieto autá inej spoločnosti, čo poslanec Juraj Krúpa podľa vlastných slov považuje za podozrivé. Pripomenul, že cena za vozidlá predstavuje 46 miliónov eur a nákup je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.
Zároveň sa poslanec pýta, či dodávateľská firma nebude tieto peniaze potrebovať. „Môj názor je, že toto môže byť akési opatrenie, ako si zabezpečiť peniaze z tohto biznisu,“ skonštatoval Krúpa s tým, že na celú vec by sa mal pozrieť Úrad boja proti organizovanej kriminalite. „Keď predávate pohľadávku, to znamená, že nemáte cashflow,“ uviedol Krúpa.
Meškanie dodávok a ostrá kritika
Krúpova kolegyňa Martina Bajo Holečková v tejto súvislosti povedala, že všetky nové hasičské autá mali byť rezortu vnútra dodané do septembra 2025. V januári tohto roku však podľa nej bolo dodaných len 29 vozidiel. „My od začiatku hovoríme, že nákup týchto áut je jeden obrovský predražený podvod,“ vyhlásila Holečková.
Podľa Prezídia Hasičského a záchranného zboru by všetkých 80 kusov nových hasičských vozidiel AHZS 1B na základe platnej rámcovej dohody mali mať k dispozícii do konca júna. „Dodávka automobilov hasičskej záchrannej služby AHZS 1B prebieha v súlade s uzatvorenou rámcovou dohodou. Čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie je realizované v súlade s platnými pravidlami a zmluvnými podmienkami,“ zdôraznili hasiči.
Zdroj: SITA.sk - Milióny z Plánu obnovy preverí parlament, poslanecký prieskum ide kontrolovať nákup hasičských vozidiel – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zamestnanci môžu požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane už len do 16. februára. Inak si budú musieť daňové priznanie podať sami
Zamestnanci môžu požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane už len do 16. februára. Inak si budú musieť daňové priznanie podať sami
<< predchádzajúci článok
Roboty medzi ľuďmi. Holbox posúva internú logistiku na vyššiu úroveň
Roboty medzi ľuďmi. Holbox posúva internú logistiku na vyššiu úroveň