 Tlačové správy

Roboty medzi ľuďmi. Holbox posúva internú logistiku na vyššiu úroveň


V spolupráci so spoločnosťou Jungheinrich nasadila do svojej internej logistiky mobilné roboty, ktoré zefektívňujú tok materiálu, zvyšujú bezpečnosť a výrazne odbremeňujú zamestnancov - a to aj v ...



11.2.2026 (SITA.sk) - V spolupráci so spoločnosťou Jungheinrich nasadila do svojej internej logistiky mobilné roboty, ktoré zefektívňujú tok materiálu, zvyšujú bezpečnosť a výrazne odbremeňujú zamestnancov – a to aj v zmiešanej prevádzke s ľuďmi.


Holandský výrobca displejov Holbox využil presťahovanie do nového firemného sídla v meste Roermond ako príležitosť prehodnotiť svoje výrobné a logistické procesy. Po odchode z pôvodných priestorov v Echt vznikol moderný závod, ktorý umožňuje pracovať efektívnejšie a udržateľnejšie.

"Naša nová budova nám dáva priestor nielen na rast, ale aj na znižovanie ekologickej stopy," hovorí Martijn Hol, výkonný riaditeľ spoločnosti Holbox. Kľúčovým krokom na tejto ceste sa stala automatizácia internej logistiky.

Dva mobilné roboty ako srdce riešenia


Implementáciu automatizovaného riešenia zabezpečil špecialista na intralogistiku Jungheinrich. Jadrom projektu sú dva mobilné roboty EKS 215a, ktoré dnes zabezpečujú plynulý tok materiálu medzi výrobou, skladom, príjmom tovaru a expedíciou.

Roboty preberajú opakujúce sa a fyzicky náročné prepravné úlohy, čím výrazne odbremeňujú vodičov vysokozdvižných vozíkov. Zamestnanci sa tak môžu sústrediť na kvalifikovanejšie činnosti s vyššou pridanou hodnotou.

Bezpečná zmiešaná prevádzka bez kompromisov


Mobilné roboty sa pohybujú v prostredí, kde pracujú ľudia aj klasické, ručne ovládané vozíky. Ich navigácia je založená na presnom laserovom skenovaní a inteligentnej senzorike. Bezpečnostné senzory neustále monitorujú trasu v smere jazdy a prispôsobujú správanie robota aktuálnej rýchlosti a situácii.

Ak systém zaznamená prekážku, robot sa kontrolovane spomalí alebo úplne zastaví. Vďaka tomu je zabezpečená vysoká úroveň ochrany v každodennej prevádzke.

Prvá technológia svojho druhu v Holandsku


Unikátnym prvkom projektu je rozšírený bezpečnostný koncept – vôbec prvý svojho druhu v Holandsku. Doplnková senzorika monitoruje okolie robotov aj nad štandardnou detekčnou výškou 20 centimetrov nad podlahou. Systém tak dokáže včas identifikovať napríklad zdvihnuté náklady a okamžite reagovať znížením rýchlosti alebo zastavením.

Multiforka šitá na mieru výroby


Mobilné roboty sú vybavené špeciálne vyvinutou multiforkou, ktorá umožňuje manipuláciu nielen s euro a priemyselnými paletami, ale aj s veľkoformátovými papierovými paletami s rozmermi 1 600 × 1 200 milimetrov. Práve tie sú nevyhnutné pre špecifické výrobné procesy spoločnosti Holbox.

Od počiatočnej skepsy k tímovej spolupráci


"Naši vodiči boli spočiatku k mobilným robotom trochu skeptickí," priznáva Martijn Hol. "Už od prvého dňa sa však ukázalo, že ide o skutočných tímových hráčov. Podporujú našich zamestnancov a posúvajú logistiku celej firmy na novú úroveň."

Projekt v Roermonde je teda dôkazom, že moderná automatizácia nemusí znamenať nahradenie ľudí, ale ich podporu. Holbox tak získal riešenie, ktoré zvyšuje bezpečnosť, efektivitu a pripravuje firmu na budúce výzvy.

© SITA Všetky práva vyhradené.

